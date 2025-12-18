قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025
أزمة إيميلات بين الزمالك وبتروجيت حول صفقة سوبر | تفاصيل
إصابة أمين شرطة وموظف بوعكة صحية في لجان انتخابات الإعادة بالدقهلية
مشهد إنساني.. رجل أمن يساعد مسنة للدخول للإدلاء بصوتها في انتخابات الإعادة بالمنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لبنان: جهود سعودية فرنسية أمريكية لنزع سلاح حزب الله وسط تصعيد إسرائيلي

عناصر تابعة لحزب الله اللبناني
عناصر تابعة لحزب الله اللبناني
القسم الخارجي

كشفت مصادر دبلوماسية أن مسؤولين من السعودية وفرنسا والولايات المتحدة يجرون، اليوم الخميس، محادثات في العاصمة الفرنسية باريس مع قائد الجيش اللبناني، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق تتيح إنشاء آلية لنزع سلاح حزب الله.

وبحسب دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين ولبنانيين تحدثوا لوكالة رويترز، تأتي هذه المحادثات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ما يدفع الأطراف المعنية إلى السعي لتوفير شروط أكثر صلابة تتيح تحديد عملية نزع السلاح ودعمها والتحقق منها، وفي الوقت نفسه ثني إسرائيل عن المضي في مسار التصعيد العسكري.

شلل سياسي

وأشار المسؤولون إلى أن الانتخابات النيابية المقررة في لبنان عام 2026 تثير مخاوف من دخول البلاد في حالة شلل سياسي وصراعات حزبية قد تزيد من حدة عدم الاستقرار، وتقلل من فرص أن يمارس الرئيس اللبناني جوزاف عون ضغوطًا جدية باتجاه ملف نزع السلاح.

وقال مسؤول رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الوضع بالغ الهشاشة ومليء بالتناقضات، ولا يحتاج إلى الكثير لإشعال فتيل الأزمة”، موضحًا أن الرئيس عون لا يرغب في طرح مسألة نزع السلاح بشكل علني خشية إثارة التوترات واستفزاز البيئة الشيعية في جنوب لبنان.

نزع سلاح حزب الله

وفي ظل محدودية قدرات الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله، أفادت المصادر بأن الطرح المطروح يتمثل في تعزيز آلية وقف إطلاق النار القائمة، عبر إشراك خبراء عسكريين من فرنسا والولايات المتحدة وربما دول أخرى، إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما يأمل المشاركون في تنظيم مؤتمر مطلع العام المقبل لدعم الجيش اللبناني، إلى جانب مؤتمر منفصل مخصص لإعادة الإعمار، لا سيما في مناطق الجنوب.

وتزامنت هذه التحركات الدبلوماسية مع تصعيد ميداني، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بوقوع عدة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب البلاد ومناطق في سهل البقاع. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات ضد أهداف لحزب الله في عدة مناطق، شملت مجمعًا عسكريًا يُستخدم للتدريب وتخزين الأسلحة وإطلاق المدفعية، معتبرًا أن هذه الأنشطة تشكل خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لأمنه.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أيضًا أحد عناصر حزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان.

وفي تعليق على هذه الضربات، قال رئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركة “أمل” المتحالفة مع حزب الله نبيه بري، إن الهجمات تمثل “رسالة إسرائيلية” موجهة إلى مؤتمر باريس، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

حزب الله اللبناني حزب الله لبنان باريس فرنسا إسرائيل

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

الجزر

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

السكتة الدماغية

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

اورام الدماغ

احترس .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الدماغ

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

