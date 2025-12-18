درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.



وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" خلال الفترة الماضية شهدنا بعض التقلبات الجوية بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا ".

وتابعت منار غانم :" نتأثر بمرتفع جوي يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ونشعر بالدفء في فترات النهار وهناك انخفاض في فرص سقوط الامطار".

وأكملت منار غانم:" متوسط درجات الحرارة العظمى بين 20 لـ 21 درجة مئوية وهناك استقرار في الأحوال الجوية".

وأكملت منار غانم :" في فترات الليل نشهد انخفاظات ملحوظة في درجات الحرارة والصغرى في القاهرة بين 11 و 12 درجة مئوية وهناك انخفاض في نسب الرطوبة وبالتالي نشعر بالبرودة بشكل أكبر ".

