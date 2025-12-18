انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غداً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها المتوقعة ليوم غد الجمعة 19 ديسمبر 2025، محذرة من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس:

أفادت الهيئة بأنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة نهاراً، ليعود ويصبح شديد البرودة ليلاً. وتتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى والمدن الجديدة بين 8 إلى 9 درجات، بينما تنخفض في شمال الصعيد ووسط سيناء لتتراوح بين 5 إلى 7 درجات مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

حذرت النشرة من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من الساعة 3 وحتى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد ينتج عنه سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتكون الرياح معتدلة بشكل عام على معظم المناطق، مع ملاحظة نشاطها أحياناً في جنوب الصعيد لتصل سرعتها إلى 30 كم/س.

حالة البحرين

البحر المتوسط: تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 0.5 إلى 1.25 متر.

البحر الأحمر: تكون حالة البحر معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

تشير التوقعات إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى ستبلغ 21 درجة والصغرى 11. وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية، تتراوح العظمى بين 20 و21 درجة.

أما في المناطق الجنوبية، فتصل العظمى في شمال الصعيد إلى 21 درجة (والصغرى 7 درجات فقط)، بينما تسجل في جنوب الصعيد 24 درجة مئوية.