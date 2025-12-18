الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025

استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ـ رئيس مجلس السيادة السودانى وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.

كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس الموافق 18 / 12 /2025 عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السودان لتصل إلى 760.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 723.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5%.

بينما بلغت حجم الواردات من السودان 225 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 261.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 13.9 %

وقد كشف بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 985.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 984.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان من يناير حتى أكتوبر 2025

منتجات مطاحن ( دقيق ونشا وحبوب ) بقيمة 109.4 مليون دولار.

حديد ومصنوعاته بقيمة 96 مليون دولار .

سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 80.2 مليون دولار.

ملابس جاهزة بقيمة 66.5 مليون دولار.

شحوم وزيوت نباتة وحيوانية بقيمة 54.3 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان من يناير حتى أكتوبر 2025

لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 112.1 مليون دولار.

حبوب واثمار زيتية بقيمة 51.8 مليون دولار.

حيوانات حية بقيمة 36.4 مليون دولار.

قطن بقيمة 22 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة استثمارات السودان في مصر 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2024/ 2025 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالى2023/2024.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان 1.6 مليون دولار خلال العام المالى 2024 / 2025 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 19.7 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 3.9 مليون دولار خـــلال العام المالى 2023/ 2024.

بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين بمصر 63 ألف دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 521 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.5 مليـــون نسمـــة خلال ديسمبر 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان السودان 52.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بالسودان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 250 مصري حتى نهاية عام 2024 .