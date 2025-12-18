قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندي تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأفريقي
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025

الاحصاء
الاحصاء
آية الجارحي

استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ـ رئيس مجلس السيادة السودانى وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.

 كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس الموافق 18 / 12 /2025 عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السودان لتصل إلى 760.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 723.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5%.

 بينما بلغت حجم الواردات من السودان 225 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 261.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 13.9 % 

وقد كشف بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 985.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 984.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان من يناير حتى أكتوبر 2025

  • منتجات مطاحن ( دقيق ونشا وحبوب ) بقيمة 109.4 مليون دولار.
  •  حديد ومصنوعاته بقيمة 96 مليون دولار .
  •  سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 80.2 مليون دولار.
  • ملابس جاهزة بقيمة 66.5 مليون دولار.
  • شحوم وزيوت نباتة وحيوانية بقيمة 54.3 مليون دولار.
  • أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان من يناير حتى أكتوبر 2025  
  •  لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 112.1 مليون دولار.
  •  حبوب واثمار زيتية بقيمة 51.8 مليون دولار.
  •  حيوانات حية بقيمة 36.4 مليون دولار.
  •  قطن بقيمة 22 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة استثمارات السودان في مصر 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2024/ 2025 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالى2023/2024.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان 1.6 مليون دولار خلال العام المالى 2024 / 2025 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

             وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 19.7 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 3.9 مليون دولار خـــلال العام المالى 2023/ 2024.

 بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين بمصر 63 ألف دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 521 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.5 مليـــون نسمـــة خلال ديسمبر 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان السودان 52.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة . 

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بالسودان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 250 مصري حتى نهاية عام 2024 .

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء القيادة السياسية مال واعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر و السودان الصادرات المصرية اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

المتهمين

كروت دعاية.. القبض على أنصار مرشح بدمياط

المتهم

بيوزع فلوس.. القبض على أحد أنصار مرشح بدمياط

المتهمين

القبض على شخصين يوجهان الناخبين بكفر الزيات

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد