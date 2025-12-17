قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اعتماد 33 إحصائيًا من الاتحاد الدولي وحصولهم على الشارة الدولية

حسام الحارتي

أقامت لجنة الإحصاء الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة السلة اختبارات الشارة الدولية للإحصاء، وذلك تحت إشراف العقيد أحمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد، وبحضور مندوب الاتحاد الدولي.
وأسفرت الاختبارات عن اجتياز 33 إحصائيًا، حيث تم اعتمادهم رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) وحصولهم على الشارة الدولية، وذلك للفترة 2027-2025،حيث جاءت كالتالي:-

1. محمد عبد الحميد البيسي
2. ياسر محمد عبد اللّه
3. محمد حامد فهمي
4. محمد جابر المغربي
5. نجاح ربيع محمد
6. محمود عبد العزيز جابر
7. محمد حمدي صالح
8. أحمد محمد الجويلي
9. تبارك الله عبد الرحمن
10. علاء لطفي مطاوع
11. علي محمود عبد الباري
12. شروق أحمد عبد المنعم
13. رنا عبد العزيز حمدي
14. مريم مصطفى سالم
15. منة الله علي الزواوي
16. شهد ابراهيم عقيبي

17. مريم مصطفى زكريا
18. محمود محمد جلال
19. يوسف عادل الحسيني
20. محمد جابر محمود
21. فرح تامر يسري
22. مي يحيى سليم
23. أحمد محمد واعر
24. سيد علاء الدين
25. عبد الرحمن دسوقي
26. مارتن البير آنيس
27. محمد عبد الخالق مصطفى
28. هنا أسامة حسين
29. أيمن يحيى
30. سارة حلمي مصيلحي
31. أحمد شريف اسامة
32. إسلام محمد السيد
33. مازن عمرو سمير

لجنة الإحصاء الرئيسية الاتحاد المصري لكرة السلة الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي لكرة السلة

