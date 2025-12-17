محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم

كشف الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط، عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النجم محمد صلاح أجرى تدريبًا منفردًا صباح اليوم داخل ستاد القاهرة الدولي، قبل بدء عملية زراعة البذرة الجديدة من النجيلة.

وكتب عبدالباسط عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “النهاردة الصبح محمد صلاح طلب يتدرب لوحده في ستاد القاهرة وراح هو ومخطط الأحمال فقط واتدرب ساعة ومشي وبعدها على طول الملعب بقى بالشكل ده استعدادا لزراعة البذرة الجديدة من النجيلة”.



أزمة محمد صلاح مع ليفربول

بدأت أزمة محمد صلاح مع ليفربول بعد تصريحاته الغاضبة تجاه مدرب الفريق أرني سلوت وإدارة النادي بسبب إجلاسه على مقاعد البدلاء خلال المباريات الأخيرة بالدوري وعدم الدفع به أساسيا.

بعد تعادل ليفربول المخيب للآمال مع ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، أعرب صلاح عن إحباطه في تصريحات نارية، حيث أشار إلى أن العلاقة مع المدرب سلوت قد تدهورت بشكل كبير، ووصف الوضع بأنه "غير مقبول".

هذه التصريحات أثارت حيرة البعض، وفتحت باب النقاش حول مدى رغبة اللاعب في الاستمرار مع الريدز.

محمد صلاح لم يتردد في الإشارة إلى أن هناك أطرافاً قد ترغب في إخراجه من النادي، حيث وجه انتقادات حادة إلى إدارة ليفربول قائلاً: "لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني".

وعبر عن استغرابه من عدم احترام ما قدمه على مدار السنوات، متحدياً فكرة أنه يمكن استبداله أو التخلي عنه بهذه السهولة.

مستقبل صلاح مع ليفربول

وفقًا للصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو، فإن الوقت الحالي هو الأنسب للتحدث عن مستقبل صلاح، خاصةً بعد أدائه الجيد أمام فريق برايتون، حيث أكّد رومانو أن وكيله سيتوجه إلى إنجلترا لمناقشة ما ينتظر صلاح في المرحلة المقبلة، مما يشير إلى أن الأمور تقترب من الوضوح.

جدير بالذكر أن صلاح قد شارك في مباراة برايتون الأخيرة بعد الدفع به من على مقاعد البدلاء بعد إصابة زميله بالفريق جو جوميز، حيث نجح النجم المصري في المساهمة في هدف ليفربول الثاني بإرساله عرضية متقنة أحرزها مهاجم الفريق اكيتيكي في المرمى.

وعلى الرغم من كثرة الأحاديث حول إمكانية مغادرة صلاح، إلا أن إدارة ليفربول ليست متعجلة في اتخاذ قرار بشأنه، حيث لم تتلقَ أي عروض رسمية من الأندية السعودية لضم اللاعب.

صلاح لديه عقد مع ليفربول يمتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالي، مما يعطي للنادي بعض الوقت للتفكير في خياراته المستقبلية.

ويستعد محمد صلاح حاليًا للانضمام إلى منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث لا زالت الأمور تدور حول مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول، خاصة مع قيام وكيله بمحادثات مع إدارة النادي، ما قد يسفر عن حسم مستقبل اللاعب مع ليفربول.