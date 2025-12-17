بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تقدمت في جميع الجبهات ومحاور القتال مع أوكرانيا في الشهور الأخيرة .

وقال بوتين - في كلمة أمام قيادات وزارة الدفاع اليوم الاربعاء - إن هذا العام أصبح مرحلة مهمة في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة ، مشيرا الى أن القوات الروسية حررت وتسيطر على كل المناطق المستهدفة على خطوط الجبهات .

وأضاف أن القوات الروسية تقضي على تجمعات القوات الاوكرانية والاحتياطيات الخاصة بها بما قوات النخبة التي تدربت في المعسكرات الغربية ، مشيرا الى أنه تم تحرير مناطق سكانية جديدة ومدن كبيرة تم تحويلها الى مناطق تمركز للقوات الروسية طويلة المدى .

ولفت الى أنه يقف خلف ظهر نظام كييف قدرات الدول الاقوى في حلف الناتو وهناك مساعدات واسعة القدر مستمرة عسكريا وهناك معلومات استخبارية تقدم لهم .

وقال إنه في ظل هذه الظروف تظهر القوات الروسية القوة والصمود ومساعدة بعضهم البعض ، مشيرا الى أن قدرات القوات الروسية في تطور مستمر .