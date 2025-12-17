رئيس جامعة عين شمس: منح الرئيس السيسي وسام "الفاو" يعكس مكانة الدولة المصرية

قدّم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة منحه أرفع وسام تمنحه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي يُمنح لكبار القادة والملوك ورؤساء الدول، تقديرًا لجهوده الاستثنائية في دعم قضايا الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن هذا التكريم الدولي الرفيع يُجسّد المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية، ويعكس الرؤية الاستراتيجية للرئيس في التعامل مع أحد أخطر التحديات العالمية، والمتمثل في ضمان الأمن الغذائي للشعوب، من خلال سياسات متكاملة ترتكز على التوسع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد، ودعم الابتكار، وتحقيق العدالة في إتاحة الغذاء.

وأضاف أن جامعة عين شمس، باعتبارها إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر والمنطقة، تفخر بقيادة وطنية واعية جعلت من قضايا الغذاء والتنمية المستدامة أولوية وطنية، مؤكدًا التزام الجامعة بدورها العلمي والبحثي والمجتمعي في دعم توجهات الدولة المصرية، والمساهمة في إعداد كوادر قادرة على ابتكار حلول علمية وعملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

واختتم رئيس جامعة عين شمس تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التكريم يُعد وسام فخر لكل المصريين، ودافعًا لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجامعات، لمواصلة العمل الجاد والبنّاء من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وتنمية.