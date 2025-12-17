قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر

مركز الاسنان
مركز الاسنان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8900 خدمة طبية في مركز الأسنان بمدينة نصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025. يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بجودة خدمات طب الفم والأسنان وتوسيع الاستفادة منها للمواطنين، مع استمرار التطور الملحوظ في مستوى الخدمات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن معدلات التردد على المركز شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد المترددين: 1100 في مايو، و1090 في يونيو، و1456 في يوليو، و1351 في أغسطس، و1416 في سبتمبر، و1072 في أكتوبر، و1366 في نوفمبر. ويعكس ذلك ثقة المواطنين المتزايدة في جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف عبد الغفار أن المركز استحدث خدمات تخصصية متقدمة، تشمل زراعة الأسنان، وتقويمها، وتجميلها، والتركيبات الثابتة الفورية بتقنية CAD-CAM، إلى جانب علاج الابتسامة اللثوية، مواكبًا أحدث التقنيات العالمية.

كما توسع المركز في التعاقدات مع جهات خارجية، مثل المشروع العلاجي لاتحاد المهن الطبية، وشركات ميدشور، ميدي كير، الأهلي للخدمات الطبية، Reliance Health، وHealth and Wealth، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات.

قوافل علاجية

وفي إطار الأنشطة المجتمعية، نظم المركز قوافل علاجية في نادي Platinum (كشف على 85 حالة)، وPetroSport (110 حالات)، ودار السندس للأيتام (70 حالة)، بالإضافة إلى يوم توعوي للأطفال شمل كشوفًا طبية وجلسات فلورايد لـ60 طفلًا.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى استقبال وفد من أطباء الأسنان المصريين المقيمين بالولايات المتحدة لثلاثة أيام، قدم خلالها خدمات علاجية مجانية لـ120 مترددًا، مع عقد محاضرات تدريبية من أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس لرفع كفاءة الأطباء.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور عبد الرحمن سلامة، مدير المركز، تفعيل بروتوكول التعاون مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة عين شمس، لتقديم خدمات علاجية شاملة عبر أعضاء هيئة التدريس، مشددًا على استمرار الوزارة في دعم وتطوير منظومة خدمات طب الأسنان على مستوى الجمهورية.

الصحة الأسنان مدينة نصر وزارة الصحة أمانة المراكز الطبية الفم المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

ترشيحاتنا

أرشيفية

المستشار الألماني يدعو لاستخدام الأرصدة الروسية المجمدة لزيادة الضغط على موسكو

علما السعودية والهند

السعودية والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة

أرشيفية

السعودية أبرد من لندن.. الحرارة تسجل 5 درجات مئوية

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد