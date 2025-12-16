الشراء الموحد تستقبل وفدًا رفيع المستوى من وزارة الصحة الناميبية

استقبلت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الصحة بجمهورية ناميبيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي.

وكان في استقبال الوفد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والسادة نواب رئيس الهيئة، حيث رحّب سيادته بالوفد الضيف، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية–الناميبية وما تشهده من تطور وتعاون في مختلف المجالات، لا سيما القطاع الصحي.

تعزيز التعاون في المجال الطبي

وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في المجال الطبي، بما يشمل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية والمعملية، وكذلك الأجهزة الطبية المُصنّعة محليًا، لما تتمتع به من جودة وكفاءة عالية ومطابقتها للمعايير المعتمدة، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات في مختلف الأنشطة الطبية والصحية.

وفي هذا السياق، قام الوفد الناميبي بزيارة مشروع المخازن الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطّلع على مراحل التنفيذ الجارية، والتصميمات التشغيلية، ومنظومة العمل المستهدفة، وأشاد الوفد بحجم المشروع وأهميته الاستراتيجية، وما يمثله من رؤية مستقبلية متقدمة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الطبي وتأمين الاحتياجات الصحية وفق أحدث النظم العالمية.

وأكد الجانبان أهمية البناء على هذه الزيارة لتعميق التعاون المستقبلي بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.