الشراء الموحد تبحث إنشاء منصة أفريقية موحدة لدعم نفاذ الأدوية والمستلزمات

عقد الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد ، اجتماعًا لبحث مشروع استراتيجي مقدم من الجمعية الأفريقية للرعاية الصحية والدواء، بالتعاون مع شركة فيكسيد، لإنشاء منصة رقمية موحدة تهدف إلى تسهيل نفاذ الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والكيماويات إلى أسواق القارة الأفريقية في المرحلة الأولى، على أن تمتد لاحقًا لتشمل دول العالم كافة.

وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الجهات المعنية، حيث حضر كل من: السيد الوكيل أنور الصافي العضو المنتدب لشركة فيكسيد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، والمهندس محمد يوسف – رئيس قطاع التطوير، والدكتور سامر الرفاعي سكرتير عام الجمعية الأفريقية للرعاية الصحية والدواء، والدكتور أحمد صفوت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالجمعية الأفريقية، والدكتورة ماري جمال رئيس لجنة الدواء بالجمعية الأفريقي

يأتي المشروع في إطار التوجه القومي نحو دعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الدوائي المصري. ومن المتوقع أن يشكل المشروع ركيزة داعمة لمبادرات وطنية كبرى، أهمها الروشتة الإلكترونية والتتبع الدوائي، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأكدت الهيئة أن المنصة المطروحة تمثل خطوة نوعية لتعزيز آليات الشراء الموحد والتوزيع الذكي داخل القارة، بما ينعكس على تحسين سلاسل الإمداد وخفض التكاليف وتسهيل الوصول العادل للمنتجات الطبية.

دعم دولي واتساق مع التوجهات العالمية

وتشير تقديرات حديثة إلى أن سوق الدواء في أفريقيا يقترب من 49 مليار دولار سنويًا، مع توقعات بنمو متسارع اعتمادًا على الرقمنة وتطوير البنية اللوجستية. كما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن "تحسين سلاسل التوريد وتوسيع النفاذ للمنتجات الصحية في أفريقيا يتطلب حلولًا رقمية إقليمية مشتركة"، وهو ما يتسق مع توجه المشروع الجديد.

ويتماشى هذا التوجه مع دعوات المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (Africa CDC) لتعزيز التكامل القاري في الإمداد الدوائي، ومع توصيات الاتحاد الأفريقي بضرورة إنشاء منصات مشتركة لتقوية الإنتاج المحلي وتسهيل التداول عبر الحدود.

خطوة مكملة للجهود المصرية في دعم السيادة الصحية الأفريقية

ويأتي هذا المشروع متزامنًا مع الدور الذي تضطلع به الدولة المصرية من خلال تنظيم مؤتمر Africa Health ExCon السنوي تحت مظلة هيئة الشراء الموحد، والذي يركز هذا العام على محاور الابتكار والذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي للدواء، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدوائية والتحول الرقمي الصحي في أفريقيا.

أهداف استراتيجية للمشروع الجديد

وتؤكد الهيئة أن المشروع من شأنه تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:

1. تعزيز السيادة الصحية الأفريقية عبر إنشاء منصة موحدة وآمنة للنفاذ إلى المنتجات الطبية.

2. رفع كفاءة الشراء الجماعي وتقليل الهدر وتحسين استدامة المخزون الدوائي.

3. دعم التحول الرقمي بما يتكامل مع آليات التتبع والحوكمة الدوائية.

4. توسيع فرص التصدير المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الطبية المحلية.

5. تسهيل الوصول العادل للدواء في المناطق منخفضة الإمداد داخل القارة.

خطوة مؤسسية نحو منصة عالمية

وتؤكد الهيئة أن الشراكة مع الجمعية الأفريقية وشركة فيكسيد تمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي الداعم لاستدامة الإمداد، وأن المنصة المزمع إنشاؤها يمكن أن تتحول إلى بوابة عالمية لتداول الدواء والمستلزمات الطبية بمواصفات موحدة وحوكمة رقمية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وتختتم الهيئة بأن المشروع يأتي ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة الدوائية العالمية، ودعم التكامل الصحي الإقليمي بما يسهم في تحقيق الأمن الصحي بالقارة الأفريقية.