مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الواقع الصعب الذي نعيشه يدفعنا لمزيد من التماسك والتكاتف، مشيرا إلى أنه نستورد أدوية بقيمة 3.6 مليار دولار سنويا

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن حجم الدين الأمريكي بلغ 41 تريليون دولار، مؤكدا أن الدول لا تبنى بالمجان، فمصر تواجه حروبا على كافة الإتجاهات والاصعدة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ما يحدث في المنطقة من حروب يستهدف مصر بالأساس، مؤكدا أن الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة



وأشار إلى أن الشعب المصري تحمل الكثير من أجل استقرار الوطن، مؤكدا أنه لأول مرة يشهد قطاع السياحة 17.8 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج.