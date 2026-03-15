حكم الإسلام في شخص سايب وزنه يزيد.. امام مسجد السيدة زينب يرد

رد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، على سؤال طفل حول حكم الإسلام في شخص سايب وزنه يزيد.

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال تقديم برنامج وربك الأكرم، طوال شهر رمضان المبارك المذاع على قناة صدى البلد، أنه لو زيادة الوزن التي يعاني منها الشخص لها علاقة بالمرض له وضع مختلف.

واستطرد أنه لو أن الشخص يهمل نفسه لا يصح لأن الله جميل يحب الجمال، وينبغي أن يكون عنده خفة نشاط وهمة في كل شيء ويشار له بالبنان وهذا لن يتحقق إلا إذا اهتم الإنسان بشكله ومظهره.

واختتم الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن سيدنا محمد كان يقول إنه لا يدخلُ الجنَّةَ من كانَ في قلبِه مثقالُ ذرَّةٍ من كبرٍ، موضحا أن حسن المظهر لا يعد من الكبر.