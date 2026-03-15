ماذا يفعل مريض السكري إذا لم يتمكن من أداء الكفارة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تعاني من مرض السكري، أفطرت أربعة أيام من رمضان بسبب المرض ولم تتمكن من دفع الكفارة، قائلاً: «الأمر يعتمد أولاً على ما إذا كان العذر دائمًا أو عارضًا، فإذا كانت قادرة على الصيام بعد رمضان ولو يومًا واحدًا في الأسبوع أو حتى يوم واحد في الشهر، فلا يجب عليها دفع فدية، لأنها قادرة على الصيام».

ماذا يفعل مريض السكري إذا لم يتمكن من أداء الكفارة؟

وأوضح الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن فترة الشتاء من نوفمبر حتى فبراير تعتبر مناسبة للصيام للمرضى الذين يستطيعون الصيام قليلاً، حيث تكون النهار أقصر ما بين 12 و13 ساعة، والجو معتدل ورطب، مما يقلل من الشعور بالعطش أو الجوع ويتيح لهم أداء الصيام براحة.

وأضاف: «أما إذا لم يكن بالإمكان الصيام إطلاقًا، وأيضًا لم تتمكن السيدة من أداء الكفارة ماليًا، فلا حرج عليها، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ويجوز إخراج الكفارة من صدقات الناس أو الزكاة، ويُعتبر هذا كافيًا شرعًا».

وأكد أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية تراعي قدرات كل شخص وتيسر الأمور، مشددًا على أن من لديه عذر شرعي للمرض أو العجز لا يُحاسب على ما لا يستطيع تحمله، والله سبحانه وتعالى ييسر الطريق لأداء الفرض بأيسر الطرق الممكنة.