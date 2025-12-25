مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الصادرات البترولية ارتفعت لـ 18.4% خلال عام 2025، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن جني ثمار الوضع الاقتصادي، متسائلًا عن موعد قطف هذه الثمار لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من يعانون في دفع الإيجارات أو إعادة أبنائهم للتعليم.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “يا دكتور مصطفى حضرتك متفائل في كلامك ماشي، بس ده مش هيتحقق إلا إذا شفنا تحسن في دخل المواطن وخفض ملموس في خدمة الدين، وكمان لازم يبقى فيه زيادة حقيقية في الصادرات وتراجع الفائدة محلياً بما يحقق لينا جذب مزيد من الاستثمار”

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري تحمل الكثير من أجل استقرار الوطن، مؤكدا أنه لأول مرة يشهد قطاع السياحة 17.8 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج.