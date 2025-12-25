تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر اليوم تمتلك موارد متعددة للعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن المواطن يهمه التحسن الملحوظ في أحوال المعيشة.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الشعب المصري تحمل الكثير من أجل استقرار الوطن، مؤكدا أنه لأول مرة يشهد قطاع السياحة 17.8 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الصادرات البترولية ارتفعت لـ 18.4% خلال عام 2025، مشيراً إلى أن الحكومة تحدثت عن جني ثمار الوضع الاقتصادي، متسائلًا عن موعد قطف هذه الثمار لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من يعانون في دفع الإيجارات أو إعادة أبنائهم للتعليم.