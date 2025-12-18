مصطفى بكري: نحتاج إلى قانون قوي ورادع لمواجهة الشائعات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الأسعار أصبحت عبئا على المواطن المصري، ولكن لا حياد في مصلحة الوطن، مطالبا بتغيير شامل وجذري في انتخابات مجلس النواب.



وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، نحتاج إلى قانون قوي ورادع لمواجهة الشائعات، مؤكدا أن مواجهة المتآمرين تحتاج إلى حسم شديد.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار"، أن هناك فرق بين حرية الصحافة وترويج الشائعات.

وأشار إلى أن مصالح الشعب تأتي في المرتبة الأولى، مشيراً إلى أن الحكومة تحدثت عن جني ثمار الوضع الاقتصادي، متسائلًا عن موعد قطف هذه الثمار لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من يعانون في دفع الإيجارات أو إعادة أبنائهم للتعليم.