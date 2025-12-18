قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. بالأسماء
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
سميرة أحمد: أنا اللي اكتشف كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز
ترامب: الرئيس السيسي صديق لي.. وأرغب في استضافته
لف وارجع تاني.. إبراهيم سعيد يعود للتحقيق من جديد.. القصة الكاملة؟
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-12-2025
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-12-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 18-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وسجل سعر الجنيه الذهب معدل ارتفاعا قيمته 280 جنيه علي الأقل بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

انخفاض الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له نحو 46 ألف جنيه للبيع و 46.24 ألف جنيه للشراء.

تراجع الذهب

سجل سعر جرام الذهب تراجعا قيمته 10 جنيهات في المتوسط مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

وعلى مدار الأسابيع القلائل الماضية فقد المعدن الأصفر نحو 600 جنيه من قيمته علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو  5750 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6571 جنيه للبيع و 6605 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5750 جنيه للبيع و 5780 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو  4928 جنيه للبيع و 4954 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3833 جنيه للبيع و 3853 جنيه للشراء

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4330 دولار للبيع و 4331 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 46 ألف جنيه للبيع و 46.24 ألف جنيه للشراء

