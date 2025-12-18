سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-12-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 18-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وسجل سعر الجنيه الذهب معدل ارتفاعا قيمته 280 جنيه علي الأقل بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له نحو 46 ألف جنيه للبيع و 46.24 ألف جنيه للشراء.

تراجع الذهب

سجل سعر جرام الذهب تراجعا قيمته 10 جنيهات في المتوسط مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة.

وعلى مدار الأسابيع القلائل الماضية فقد المعدن الأصفر نحو 600 جنيه من قيمته علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5750 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6571 جنيه للبيع و 6605 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5750 جنيه للبيع و 5780 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4928 جنيه للبيع و 4954 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3833 جنيه للبيع و 3853 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4330 دولار للبيع و 4331 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

