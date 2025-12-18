طريقة عمل طاجن دبابيس بالكوسة والجزر

يعد طاجن دبابيس الدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها فى فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدرا كبيرا من الشبع والطاقة.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن دبابيس الدجاج من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير طاجن دبابيس الدجاج

دبابيس دجاج

جزر

كوسة

طماطم مبشورة

بصل

ثوم

فلفل حار

ملح

فلفل أسود

ببريكا

شطة

كمون

عصير ليمون

بشر ليمون

مكعب مرقة

زيت

طريقة عمل طاجن دبابيس دجاج بالكوسة والجزر



ضعي الدبابيس فى حلة بها زيت ساخن وقلبيها قليلا ثم شوحي البصل والثوم.



ضعي الفلفل الحار وكل البهارات وبشر الليمون وعصير الليمون

ضعي مكعب مرق ثم تقلى الكوسة والجزر ثم الطماطم المبشورة ثم ضعي الخليط فى صينية بايركس وادخليها الفرن حتى تمام النضج وتقدم.