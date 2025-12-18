نابولي ضد ميلان.. التشكيل الرسمي للفريقين في السوبر الإيطالي

أعلن الجهاز الفني لفريق نابولي الإيطالي تشكيله الرسمي لمواجهة ميلان ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، حيث يعتمد الفريق طريقة 3-4-3 مع التركيز على السرعات في الأطراف والضغط الهجومي.

ويستضيف ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض قمة نارية بين الفريقين اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن البطولة التي تُقام في السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 22 ديسمبر بمشاركة أربعة فرق هي: نابولي، إنتر، بولونيا، وميلان.

تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس

الوسط: ماتيو بوليتانو، ستانيسلاف لوبوتكا، سكوت ماكتوميناي، ليوناردو سبيناتزولا

الهجوم: دافيد نيريس، راسموس هويلوند، إليف إلماس

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك مانيان

الدفاع: فيكايو توموري، دي وينتر، ستراهينيا بافلوفيتش، بيرفيس إستوبينان

الوسط: أليكسيس سايليمايكرس، روبن لوفتوس تشيك، جاشاري، أدريان رابيو

الهجوم: كريستوفر نكونكو، كريستيان بوليسيتش

ويأمل نابولي بقيادة مدربه أنطونيو كونتي في تعويض الخسارة الأخيرة أمام أودينيزي 0-1 في الدوري الإيطالي، واستعادة لقب السوبر الإيطالي الذي توج به مرتين سابقًا في نسختي 1990 و2014، فيما يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 31 نقطة خلف إنتر المتصدر (33 نقطة) وبفارق نقطة عن ميلان الوصيف (32 نقطة).

في المقابل، يسعى ميلان للحفاظ على لقبه بعد فوزه على جاره إنتر 3-2 في النسخة الماضية، رغم تعادله الأخير بالدوري أمام ساسولو 2-2، ليظل في المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو.

يُذكر أن كأس السوبر الإيطالي تُقام منذ 2018 بنظام يضم بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس إيطاليا ووصيفه، وتعد النسخة الحالية الخامسة وفق النظام الجديد، بعد أن شهدت السنوات الماضية تتويج فرق مثل يوفنتوس، لاتسيو، إنتر وميلان.