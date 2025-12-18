قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نابولي ضد ميلان.. التشكيل الرسمي للفريقين في السوبر الإيطالي

نابولي وميلان
نابولي وميلان
حمزة شعيب

أعلن الجهاز الفني لفريق نابولي الإيطالي تشكيله الرسمي لمواجهة ميلان ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، حيث يعتمد الفريق طريقة 3-4-3 مع التركيز على السرعات في الأطراف والضغط الهجومي.

ويستضيف ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض قمة نارية بين الفريقين اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن البطولة التي تُقام في السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 22 ديسمبر بمشاركة أربعة فرق هي: نابولي، إنتر، بولونيا، وميلان.

تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس

الوسط: ماتيو بوليتانو، ستانيسلاف لوبوتكا، سكوت ماكتوميناي، ليوناردو سبيناتزولا

الهجوم: دافيد نيريس، راسموس هويلوند، إليف إلماس

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك مانيان

الدفاع: فيكايو توموري، دي وينتر، ستراهينيا بافلوفيتش، بيرفيس إستوبينان

الوسط: أليكسيس سايليمايكرس، روبن لوفتوس تشيك، جاشاري، أدريان رابيو

الهجوم: كريستوفر نكونكو، كريستيان بوليسيتش

ويأمل نابولي بقيادة مدربه أنطونيو كونتي في تعويض الخسارة الأخيرة أمام أودينيزي 0-1 في الدوري الإيطالي، واستعادة لقب السوبر الإيطالي الذي توج به مرتين سابقًا في نسختي 1990 و2014، فيما يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 31 نقطة خلف إنتر المتصدر (33 نقطة) وبفارق نقطة عن ميلان الوصيف (32 نقطة).

في المقابل، يسعى ميلان للحفاظ على لقبه بعد فوزه على جاره إنتر 3-2 في النسخة الماضية، رغم تعادله الأخير بالدوري أمام ساسولو 2-2، ليظل في المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو.

يُذكر أن كأس السوبر الإيطالي تُقام منذ 2018 بنظام يضم بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس إيطاليا ووصيفه، وتعد النسخة الحالية الخامسة وفق النظام الجديد، بعد أن شهدت السنوات الماضية تتويج فرق مثل يوفنتوس، لاتسيو، إنتر وميلان.

نابولي ميلان السوبر الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

مباراة المغرب والأردن

التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

المنتخب المغربي

الواحد غيران من المغرب..أمير هشام يشيد بالمنتخب المغربي

مباراة المغرب والأردن

ماتش ممتع .. رامي رضوان يشيد بـ مباراة المغرب والأردن

مباراة المغرب والأردن

فتحي سند: مباراة الأردن والمغرب تليق بنهائي كأس العرب

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد