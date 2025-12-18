القرعة مرفوضة والإعادة صعبة .. تطور خطير فى مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب

كشفت تقارير صحفية، عن مصير مباراة منتخب السعودية الأول ضد الإمارات، بعد إلغاء المباراة بسبب سقوط الأمطار بشدة على ملعب المباراة وتم إلغاء المباراة بعد مرور ساعتين من توقفها.

وأكدت تقارير صحفية قطرية أن اللجنة المنظمة قررت تقديم تقريرًا بالواقعة إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لاتخاذ القرار المناسب بشأن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العرب.

كما أكدت تقارير إماراتية وتحديدًا صحيفة "البيان"، أن صاحب المركز الثالث والمركز الرابع لن يتحدد بناءً على إجراء قرعة بين المنتخبين كما كان يتردد، كما أصبح من الصعب إعادة المباراة نظرًا لانتهاء البطولة بمباراة الأردن والمغرب التي تقام حاليًا.