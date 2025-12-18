قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. بالأسماء
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
سميرة أحمد: أنا اللي اكتشف كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز
ترامب: الرئيس السيسي صديق لي.. وأرغب في استضافته
لف وارجع تاني.. إبراهيم سعيد يعود للتحقيق من جديد.. القصة الكاملة؟
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-12-2025
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

لف وارجع تاني.. إبراهيم سعيد يعود للتحقيق من جديد.. القصة الكاملة؟

إبراهيم سعيد - أرشيفية
إبراهيم سعيد - أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

قررت محكمة الأسرة، بالقاهرة الجديدة، قبول استئناف اللاعب إبراهيم سعيد بشأن دعوى نفقة مصاريف بناته وإعادة ملف القضية مرة أخرى للتحقيق.

وقال المحامي محمد رشوان دفاع اللاعب إبراهيم سعيد، لصدى البلد،  إن المحكمة حددت جلسة 12 فبراير، لنظر أولى جلسات التحقيق بشأن دعوى نفقة مصاريف بنات موكله.

وفي هذا التقرير، نستعرض القصة الكاملة للأزمة من البداية :

1- بداية الأزمة.. حكم بالحبس ومبلغ مستحق

صدر حكم قضائي من محكمة أسرة النزهة يقضي بحبس إبراهيم سعيد شهرًا، بعد امتناعه عن دفع 227 ألف جنيه كمصروفات دراسية لابنته من طليقته الأولى. الحكم جاء بعد سلسلة من الدعاوى رفعتها ضده، شملت النفقة والمصاريف الدراسية ومطالبات مالية أخرى.

2- القبض عليه وإخلاء السبيل

تم القبض على اللاعب السابق من قبل رجال المباحث لتنفيذ الحكم، وحرر محضر بالواقعة. وبعد قضائه المدة القانونية، تم إخلاء سبيله بقرار رسمي مع إعادة فتح باب المحاكمة، في محاولة لتسوية النزاع عبر المسارات القانونية.

3- سلسلة من الدعاوى.. 9 قضايا في محكمة الأسرة

حصلت طليقته على 9 أحكام قضائية مختلفة، شملت النفقة، والمأكل، والملبس، والمسكن، إلى جانب دعاوى زيادة المصاريف الدراسية، وهو ما وضع إبراهيم سعيد تحت طائلة التنفيذ الجبري.

4- معارضة من اللاعب على حكم الحبس

سعى إبراهيم سعيد إلى الطعن على الحكم عبر تقديم معارضة قضائية في الحكم الصادر بحبسه، معتبرًا أنه لم يُمكّن من الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ.

5- تأييد الحكم من محكمة الاستئناف

رغم المعارضة، قضت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بإلزامه بدفع النفقات والمتجمد، بعد إخطار اللاعب بكافة الوسائل القانونية، وأكدت أن التخلف عن السداد يوجب التنفيذ.

6- دعوى جديدة بالحبس لتخلفه عن متجمد النفقة

أقامت طليقته دعوى حبس جديدة ضده، بسبب تخلفه عن دفع متجمد النفقة وبدل فرش وغطاء ومصاريف أخرى، وهو ما أكد استمرار الأزمة القانونية التي تحيط باللاعب السابق.

7- محاولة لتخفيض النفقة.. والمحكمة ترفض

قدم إبراهيم سعيد استئنافًا لطلب تخفيض النفقة أمام محكمة القاهرة الجديدة، لكن المحكمة رفضت الطلب وأيدت الحكم السابق، مؤكدة التزامه بدفع المبالغ المحددة دون تعديل.

8- طلب منعه من السفر

صعّد محامي طليقته الأزمة، وتقدم بطلب رسمي لمنع إبراهيم سعيد من السفر خارج البلاد، كإجراء احترازي لضمان سداد مستحقات موكلته.

9- معركة الحجز على الممتلكات

وفي جانب آخر من القضية، تسعى طليقته إلى الحجز على ممتلكات اللاعب لسداد المستحقات، وهو ما دفع محاميه محمد رشوان إلى الطعن في قرار الحجز، وطلب استخراج شهادة من إدارة الكمبوند الذي يسكنه اللاعب، تفيد أن الوحدة ليست مملوكة له بل لشركة التطوير العقاري المالكة للمشروع.

 

رغم الإفراج المؤقت عن إبراهيم سعيد وإعادة محاكمته، فإن فصول الأزمة لم تُغلق بعد، في ظل استمرار المطالبات القانونية والمالية، وتعدد القضايا التي تربطه بطليقته.

 الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل اللاعب السابق، سواء على المستوى القانوني أو الشخصي، وسط حالة من التعاطف الشعبي معه بسبب ظهوره المتكرر باكيًا وهو يروي تفاصيل معاناته.

إبراهيم سعيد طليقة إبراهيم سعيد نفقة بنت إبراهيم سعيد خلع إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد في المحكمة

