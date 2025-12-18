قائمة بأسماء وصور المتهمين بالرشاوى الانتخابية المضبوطين من الداخلية

أحالت وزارة الداخلية وقائع عمليات الرشاوى الإنتخابية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها مع المتهمين وتباشر جهات التجقيق علي مستوى الجمهورية تحقيقاتها مع المتهمين.

وفي تلك السطور نرصد لكم قائمة المتهمين التي أعلنت عنها وزارة الداخلية …

قائمة المتهمين في رشاوي انتخابات مجلس النواب

1- فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص ، وسيدة) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

2- فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل أحد السرادقات بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المعصرة بحلوان بالقاهرة وبحوزته (جهاز لاب توب) وسط حشود من المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (جهاز اللاب توب) وبمواجهته أقر بقيامه بإستغلال السرادق المشار إليه فى تسهيل إرشاد الناخبين المترددين على اللجنة الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم.

3-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين من خلال مكبر صوت داخل أحد المساجد بدائرة المركز بالغربية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات

4-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بإثنين من المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحهما.

5-فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام زوجته بالإستعانة بأحد ضباط الشرطة ببورسعيد لتهديده وتلفيق قضية ضده "دون وجه حق" لوجود خلافات زوجية بينهما.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات أسرية بين الشاكى (فنى تكييفات – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد)، وطليقته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) وصدور حكم محكمة الأسرة لصالح الزوجة بالخلع من الشاكى، وبتاريخ 10 الجارى حضر المذكور لمنزل طليقته وبصحبته سيدتين للمطالبة بالحصول على المنقولات الخاصة به ، فحدثت مشادة كلامية بينهم قامت على إثرها طليقته بالتقدم ببلاغ إتهمتهم بالتعدى عليها، وتم تحرير المحضر اللازم فى إطار من الشرعية والقانون ودون تدخل أى من العاملين بالقسم.

وبمواجهة الشاكى بإدعائه الكاذب أقر به وعلل قيامه بذلك نكاية فى طليقته ولغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

6-فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (شخصين) بتوزيع كروت دعاية إنتخابية خاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية على الناخبين بدائرة قسم شرطة أجا بالدقهلية لدفعهم للتصويت لصالحه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهران بمقطع الفيديو وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بالمرشح المذكور ومبالغ مالية، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

7-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

8-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بإثنين من المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحهما.

9-فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، وبحوزته مبالغ مالية وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

10-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

11-كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تجمع عدد من المواطنين أمام شونة خردة بمدينة المحلة بالغربية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المكان المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) ، وبمواجهته أقر قيامه تطوعاً بمساعدة الناخبين فى إستخراج أرقامهم بالكشوف الإنتخابية من خلال الكشف عليها بشبكة الإنترنت بإستخدام هاتفه المحمول ، ونفى قيامه بتوجيههم للتصويت لأى من المرشحين.

12-فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام (أحد الأشخاص) بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بالمرشح المذكور ومبالغ مالية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

13-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

14-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

15-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية من ضبط (شخصان) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهم عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبلغ مالى تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

16-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة لقيامه بحث الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

17-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين.

18-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

19-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم مركز شرطة كفر الزيات بالغربية من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما عدد من كوبونات سلع غذائية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

20-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

21-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية من ضبط (شخصان وسيدة) بمحيط إحدى اللجان حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" وبحوزتهم عدد 3 كشوف مدون بها بعض الأسماء ومبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين.

22-فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (إحدى السيدات) بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

23-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة القنايات بالشرقية من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

24-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة فيصل بالسويس من ضبط (سيدتين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومجموعة من الأوراق مدون بها أسماء الناخبين وأوراق إرشادية ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

25-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة فيصل بالسويس من ضبط (سيدة ، أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومجموعة من الأوراق مدون بها أسماء الناخبين وأوراق إرشادية ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

26-فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (شخصين) يستقلان سيارة ميكروباص بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد وقيامهما بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين المذكورين.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

27-كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تجمع عدد من المواطنين أمام إحدى الجمعيات بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة والإدعاء بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد الجمعية المشار إليها وتبين أنها نقطة حشد للناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين كما أمكن ضبط مسئولة بالجمعية المشار إليها "القائمة على ذلك الحشد" ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بحشد الناخبين لحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح المشار إليه.. دون توزيع مبالغ مالية عليهم.

28-فى إطار كشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلالهم قيام أحد الأشخاص بحشد الناخبين ودفعهم لإستقلال سيارات الأجرة لتوجيههم لدوائرهم الإنتخابية بدائرة قسم شرطة المرج وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين .

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور (عامل – مقيم بالقليوبية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه

29-فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام (شخصين) بتجميع البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين وتوزيع مبالغ مالية على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بمحافظة بورسعيد) ، وبحوزتهما عدد البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

30-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة ، وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

31-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة ثانى المحلة بالغربية من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة لقيامها بحث المواطنين على التصويت لصالح إثنين من المرشحين.

32-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

33-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين من خلال مكبر صوت داخل إحدى المساجد بمنطقة العتوة القبلية بالغربية.

34-فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية من ضبط (شخصين وسيدة) بمحيط الدائرة، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.