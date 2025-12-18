قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ننشر نص إحالة المتهمين بخطف فتاتين من مقهي شهير بالجيزة واغــ تصابهما

كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الـ 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين بعد خطفهما من علي مقهي بعد منتصف الليل إلي محكمة الجنايات وننشر النص الكامل لأمر إحالة المتهمين 

 النص الكامل لأمر إحالة المتهمين للجنايات 

خطف المتهمين للفتاتين 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليهما بالاكراه اذ بث الشيطان ريح خبثه ورضخوا له جاعلين شهواتهم لجام سوقهم ، فاعدوا مخططا محكما  بان اتفقوا علي ارتكاب جرمهم . واستكملوا بان تحينوا مقابلة المجني عليهما واقتدوهما عنوة عنهما وأرغموهما علي استقلالا مركبة الية واشهروا بوجههما أسلحة بيضاء مهددين بأعمال الأسلحة البيضاء بأجسادهما أن لم ينصاعوا إليهم ، فتمكنوا بناء علي ذلك من الانفراد بالمجني عليهما بمسكن المتهم الأول بتجمع باقي المتهمين مستكملين مخططهم فتمكنوا جميعا من الانفراد بهما بعيد عن أعين ذويهما والرقباء عليهما والناس
كافة 

مواقعة المتهمين للمجني عليهما 
كما اقترنت تلك الجناية بجريمة مواقعة المجني عليهما محل الاتهام التالي وهي أنهم واقعوا المجني عليهما بغير رضاهما بان اشهروا بوجههما أسلحة بيضاء فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من كسر
شكيمتهما ونزعوا عنهما ملابسهما كاشفين عن عورتهما ، وحال مقاومتهما انهالوا عليهما صفعا وضربا فتمكنوا بذلك من اخضاعهما ومعاشرتهما معاشرة الأزواج لأكثر من مرة محدثين بهما الاصابات التي ابانها التقارير الطبية المرفقة بالأوراق 

احتجاز المجني عليهما 

كما احتجزوا المجني عليهما  بأمر من المتهم الأول بدون أمر من الحكام المختصيين ودون حق بأن غلقوا الأبواب وشلوا مقاومتهما  وقد صاحب ذلك التعذيبات البدنية محدثين اصاباتهما التي ابانها التقارير الطبية 

المتهم الأول 
كما أن المتهم الأول سرق الهاتف المحمول المبين وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليها الأولى بطريق الاكراه الواقع عليها بأن هددها باستخدام سلاحه الأبيض إذ لم تنصاع لأوامره فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من أنفاذ جرمه والاستيلاء على الهاتف المسروق وأحرز سلاحا أبيضا ( كذلك ) دون مسوغا من القانون او مبررا من الضرورة المهنية أو الحرفية

المتهم الثالث
كما أن المتهم الثالث احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن ( خرطوش) احرز ذخيرة ( ثلاث طلقات خرطوش ) مما تستعمل على السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه
المتهم الثاني احرز سلاحا أبيضا ( كذلك ) دون مسوغا من القانون أو مبررا من الضرورة المهنية او الحرفية.

عقوبة التحرش

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
 

