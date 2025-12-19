النبراوي: دعم خطط تطوير أندية المهندسين على مستوى الجمهورية

أجرى المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، بزيارة نادي المهندسين بأسوان، للاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال التطوير الجزئي بالنادي، بحضور الدكتور المهندس معتز طلبة، أمين صندوق نقابة المهندسين، والدكتور المهندس محمد عباس سلطان، رئيس النقابة الفرعية بأسوان، والمهندس محمد محفوظ، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة نادي المهندسين بأسوان، ومجلس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، وعدد من مهندسي الجمعية العمومية لنقابة المهندسين.

وخلال الجولة، أشاد نقيب المهندسين والوفد المرافق له بالأعمال التي تم تنفيذها، مؤكدين أنها تمثل إضافة حقيقية لنادي المهندسين بأسوان وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين وأسرهم.

وشملت الأعمال تطوير عدد خمس قاعات، ومسجد الرجال، ومسجد السيدات، والكافتيريا، حيث تضمنت القاعات قاعتين تدريب سعة كل منهما 20 متدربًا، وقاعة تدريب سعة 100 متدرب، إلى جانب قاعة مطعم النادي وقاعة استقبال الزائرين.

من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي، أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أندية المهندسين باعتبارها متنفسًا اجتماعيًا لأعضائها، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه بنادي المهندسين بأسوان يعكس حرص النقابة على الارتقاء بالخدمات وتحسين البنية التحتية بما يليق بالمهندسين.

وأضاف أن النقابة مستمرة في دعم خطط التطوير بكافة الأندية على مستوى الجمهورية، لتحسين الخدمات المقدمة للمهندسين.

من جانبه، أفاد مجلس إدارة نادي المهندسين بأسوان أن المرحلة المقبلة تشمل تطوير الجزء المطل على كورنيش النيل شرق قاعة أفراح، والجزء الجنوبي المجاور لنادي أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إنشاء منطقة ألعاب وتغطية منطقة حمام السباحة، بما يسمح باستغلال الفراغات غير المستخدمة داخل النادي وتعظيم الاستفادة منها.

وعلى هامش الزيارة، عقد المهندس طارق النبراوي، لقاءً مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة نادي المهندسين بأسوان، ومجلس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، وعدد من مهندسي الجمعية العمومية، جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا المهنية والهندسية والنقابية، والاستماع إلى آراء ومقترحات المهندسين بشأن تطوير العمل النقابي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.