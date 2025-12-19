قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
سعر الدولار اليوم 19-12-2025
الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة "أبسخيرون القليني" بالنوبارية | صور
مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر.. صدامات قوية في مختلف البطولات
سفير مصر السابق بالسودان: عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا جراء جرائم الدعم السريع
سعر الذهب اليوم 19-12-2025
محسن صالح: ما يقدمه المغرب إعجاز كروي
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارا في أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025 في داخل السوق المصرية.

استقرار الدولار

وسجلت تداولات الدولار مقابل الجنيه؛ ثباتا منذ آخر تداول له داخل البنوك المصرية.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

تحركات الدولار

وشهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه تحركات أسبوعية بين الارتفاع والتراجع على مستوى 36 بنكا حكوميًا وخاصا.

الين يقفز والدولار يصعد

صعود طفيف

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات أمس  مقدار 20 قرشا علي الأقل في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه قبل يومين اثنين.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك" التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، البركة"

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك  نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، HSBC،القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، ميد بنك، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التعمير والاسكان،مصر، فيصل الاسلامي"

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " نكست، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.57 جنيه للشراء و 47,67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول"

الشمول المالي

يستمر توجيه البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الميسرة لزيادة المستفيدين من تلك الخدمات لشرائح جديدة من العملاء.

وتأتي تلك التوجيهات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم؛ حيث وجه البنك المركزي ببدء فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم" في الفترة من 1 حتى 15 ديسمبر الجاري وتحت رعايته.

من بين البنوك التي بدأت تفعيل الشمول المالي لذوي الهمم، في بنك مصر الحكومي حيث بدء البنك في الاعلان عن تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية .

تتضمن تلك الفعاليات :

  • فتح حسابات التوفيرو الحسابات الجارية
  •  خدمات الدفع والتحويل و التأمين
  •  التمويل والائتمان
  • تقدم تلك الخدمات لكافة شرائح العملاء وبخاصة المرأة والشباب ، وذوى الهمم ، وذلك طوال مدة الفعالية .
الدولار مقابل الجنيه الدولار أمام الجنيه اخبار مصر اقل سعر دولار اليوم اعلي سعر دولار الدولار في البنك المركزي البنوك المصرية مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

شتاء

أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢٥

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين

زينة احمد

تحول صادم| بعد ظهور جريء على البث المباشر.. البلوجر زينة أحمد تواجه غضب الجمهور.. القصة الكاملة

ارشيفية

رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025 خطوة بخطوة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

الزواج

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد