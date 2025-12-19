الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة "أبسخيرون القليني" بالنوبارية | صور

دشن نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني بمحطة ٢ بالنوبارية، وشاركه نيافة الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

تدشين كنيسة

وشارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، عدد كبير من الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

دُشِّن المذبح الرئيسي على اسم الشهيد أبسخيرون القليني، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء، والمذبح القبلي على اسم الشهيدة مارينا. كما تم تدشين مذبح القديس أبو مقار الكبير والأنبا كاراس السائح والقديس يوليوس الإقفهصي في الدور الثالث من الكنيسة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين شرقيات الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب) ومعمودية الكنيسة باسم القديس يوحنا المعمدان، إلى جانب تدشين أيقونات الكنيسة وبعض الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وفي السياق ذاته كرم نيافتهما مجموعة من المهندسين والمقاولين الذين شاركوا في الإنشاءات والمباني والتشطيبات.