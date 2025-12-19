موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

يتصدر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها اليوم، اهتمام جماهير القلعة الحمراء، في ظل ترقب كبير لمواجهة الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026.

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم للغاية بالنسبة للنادي الأهلي، الذي يسعى إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى واستعادة توازنه مبكرًا في مشوار البطولة.

الأهلي يبحث عن تصحيح المسار

يدخل النادي الأهلي اللقاء تحت ضغط كبير، بعد سقوطه في المباراة الافتتاحية أمام فريق إنبي بهدف دون رد، وهي نتيجة لم تكن متوقعة لجماهيره. ويسعى المدير الفني الدنماركي ييس توروب إلى تصحيح المسار، وتحقيق الفوز الأول في المسابقة، من أجل الحفاظ على فرص الفريق في التأهل إلى الأدوار المقبلة، وتخفيف حدة الانتقادات التي تعرض لها الفريق عقب الجولة الماضية.

أهمية المباراة لجماهير القلعة الحمراء

تحظى مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بمتابعة جماهيرية واسعة، نظرًا لقوة الفريقين، ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث. ويأمل عشاق الأهلي في ظهور مغاير للاعبين، سواء على المستوى الفني أو البدني، مع تقديم أداء قوي يعكس شخصية الفريق المعتادة في البطولات المحلية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم

تقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، الموافق 19 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترقب جماهيري وانتظار الحسم

تتجه الأنظار إلى هذه المواجهة المرتقبة، في انتظار ما سيقدمه الأهلي من رد فعل قوي داخل المستطيل الأخضر، أم يواصل مسلسل التعثر في البطولة، في لقاء يحمل الكثير من التحديات والإثارة.



