موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
سعر الدولار اليوم 19-12-2025
الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة "أبسخيرون القليني" بالنوبارية | صور
مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر.. صدامات قوية في مختلف البطولات
سفير مصر السابق بالسودان: عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا جراء جرائم الدعم السريع
سعر الذهب اليوم 19-12-2025
محسن صالح: ما يقدمه المغرب إعجاز كروي
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

يتصدر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها اليوم، اهتمام جماهير القلعة الحمراء، في ظل ترقب كبير لمواجهة الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026. 

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم للغاية بالنسبة للنادي الأهلي، الذي يسعى إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى واستعادة توازنه مبكرًا في مشوار البطولة.

الأهلي يبحث عن تصحيح المسار

يدخل النادي الأهلي اللقاء تحت ضغط كبير، بعد سقوطه في المباراة الافتتاحية أمام فريق إنبي بهدف دون رد، وهي نتيجة لم تكن متوقعة لجماهيره. ويسعى المدير الفني الدنماركي ييس توروب إلى تصحيح المسار، وتحقيق الفوز الأول في المسابقة، من أجل الحفاظ على فرص الفريق في التأهل إلى الأدوار المقبلة، وتخفيف حدة الانتقادات التي تعرض لها الفريق عقب الجولة الماضية.

أهمية المباراة لجماهير القلعة الحمراء

تحظى مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بمتابعة جماهيرية واسعة، نظرًا لقوة الفريقين، ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث. ويأمل عشاق الأهلي في ظهور مغاير للاعبين، سواء على المستوى الفني أو البدني، مع تقديم أداء قوي يعكس شخصية الفريق المعتادة في البطولات المحلية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم

تقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، الموافق 19 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترقب جماهيري وانتظار الحسم

تتجه الأنظار إلى هذه المواجهة المرتقبة، في انتظار ما سيقدمه الأهلي من رد فعل قوي داخل المستطيل الأخضر، أم يواصل مسلسل التعثر في البطولة، في لقاء يحمل الكثير من التحديات والإثارة.


 

