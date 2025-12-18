قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
تعادل مثير بين البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت، التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم فريق مودرن سبورت أولًا بهدف سجله غنام محمد في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد ضغط هجومي مكثف من الفريق، ليعلن تفوقه مؤقتًا قبل نهاية الشوط الأول، الذي أضاف حكمه دقيقتين وقت بدل ضائع.

وفي الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، تمكن أحمد أمين قفة لاعب البنك الأهلي من تسجيل هدف التعادل، بعد أن ألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل، قبل العودة لتقنية الفار التي أثبتت صحة الهدف. وأكمل اللقاء خمس دقائق وقت بدل من ضائع، لينتهي بالتعادل 1-1.

تشكيل الفريقين

البنك الأهلي:
حراسة المرمى: أحمد صبحي
الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب
الوسط: محمود عماد، أحمد النادري، أحمد مدبولي، مصطفى شلبي
الهجوم: يسري وحيد، أحمد أمين أوفا
البدلاء: البلعوطى، محمد إبراهيم، سيد نيمار، محمد بن شرقي، أحمد ريان، أمير مدحت، داو سيريل، خالد شيفو، مصطفى عبد الرحيم

مودرن سبورت:
حراسة المرمى: أبو جبل
الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، علي فوزي، عماد حمدي
الوسط: غنام محمد، محمد مسعد، آدم رجم، عبد الرحمن شيكا، محمد صبري
الهجوم: جودوين شيكا
البدلاء: مصطفى مخلوف، علي الفيل، وليد علي، أحمد يوسف، محمود شعبان، محمد هلال، محمود ممدوح، أرنولد إبا، سليم سليمان.

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

مباراة المغرب والأردن

التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

الزواج

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

مراعاةً للظروف الاستثنائية.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية للعامين الدراسيين 2023/2024 و2024/2025

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية لعامين دراسيين

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

