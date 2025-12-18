تعادل مثير بين البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت، التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم فريق مودرن سبورت أولًا بهدف سجله غنام محمد في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد ضغط هجومي مكثف من الفريق، ليعلن تفوقه مؤقتًا قبل نهاية الشوط الأول، الذي أضاف حكمه دقيقتين وقت بدل ضائع.

وفي الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، تمكن أحمد أمين قفة لاعب البنك الأهلي من تسجيل هدف التعادل، بعد أن ألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل، قبل العودة لتقنية الفار التي أثبتت صحة الهدف. وأكمل اللقاء خمس دقائق وقت بدل من ضائع، لينتهي بالتعادل 1-1.

تشكيل الفريقين

البنك الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب

الوسط: محمود عماد، أحمد النادري، أحمد مدبولي، مصطفى شلبي

الهجوم: يسري وحيد، أحمد أمين أوفا

البدلاء: البلعوطى، محمد إبراهيم، سيد نيمار، محمد بن شرقي، أحمد ريان، أمير مدحت، داو سيريل، خالد شيفو، مصطفى عبد الرحيم

مودرن سبورت:

حراسة المرمى: أبو جبل

الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، علي فوزي، عماد حمدي

الوسط: غنام محمد، محمد مسعد، آدم رجم، عبد الرحمن شيكا، محمد صبري

الهجوم: جودوين شيكا

البدلاء: مصطفى مخلوف، علي الفيل، وليد علي، أحمد يوسف، محمود شعبان، محمد هلال، محمود ممدوح، أرنولد إبا، سليم سليمان.