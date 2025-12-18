محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، سوق اليوم الواحد بمركز ومدينة إسنا، اليوم الخميس، وذلك برعايته واستمرارًا لمبادرة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لدعم مبادرة أسواق اليوم الواحد بمحافظة الأقصر

جاء الافتتاح بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، وعلى صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وأحمد طه مدير إدارة تموين إسنا.

ويتميز السوق بتوافر سلع غذائية متنوعة، ومجمدات، وخضروات، وفاكهة، بجودة عالية، مع تخفيضات تصل إلى ٣٠٪ عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وخلق سوق تنافسي بين التجار والعارضين بما ينعكس على تحسين الجودة وخفض الأسعار.

ويأتي السوق ضمن توجهات الدولة لدعم المواطن عبر إتاحة السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون حلقات وسيطة، بما يسهم في خفض الأسعار وضمان الجودة، ويعزز الأمن الغذائي ويحقق العدالة الاجتماعية، في إطار خطة الدولة المستدامة لتحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ويشارك في المعرض الشركة المصرية لتجارة الجملة إلى جانب عدد من تجار المحافظة، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومساعدة المواطنين على شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة. كما أكد المنظمون على استمرارية التوسع في أسواق اليوم الواحد والعربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة، بما يضمن تعزيز الإتاحة والتوازن في الأسواق.

ومن جانبه قال محافظ الأقصر إن أسواق اليوم الواحد تمثل أداة فعّالة لدعم المواطنين وضبط الأسواق، مؤكدًا استمرار المحافظة في التوسع بهذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية، بما يحقق الاستقرار السعري ويضمن وصول السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة لكافة المواطنين.