مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل تصويت الدول العربية في جوائز "ذا بيست" لعام 2025، وذلك بعد الحفل الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة. 

وشهدت هذه النسخة تتويج عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم.

الفائزون بجوائز “ذا بيست”

إلى جانب ديمبيلي، حصل الإسباني لويس إنريكي على جائزة أفضل مدرب، في حين فاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة أفضل حارس مرمى، وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين:

- أفضل لاعب: عثمان ديمبلي.

ـ أفضل لاعبة: الإسبانية آيتانا بونماتي.

- أفضل مدرب: الإسباني لويس إنريكي.

- أفضل مدربة: الهولندية سارينا فيجمان.

- أفضل حارس مرمى: الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

- أفضل حارسة مرمى: الإنجليزية هانا هامبتون.

- جائزة اللعب النظيف: أندرياس هارلاس نوكينج، طبيب نادي يان ريجنسبورغ الألماني.

- أفضل جمهور: جمهور نادي زاخو العراقي.

- جائزة مارتا لأفضل هدف في كرة القدم للسيدات: المكسيكية ليزبيث أوفالي.

- جائزة بوشكاش لأفضل هدف في كرة القدم للرجال: الأرجنتيني سانتياجو مونتيل. 

تصويت قادة المنتخبات العربية

يتضمن التصويت على جوائز "ذا بيست" قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام والجماهير، حيث يختار كل مصوّت ثلاثة مرشحين، ويحصل اللاعب الأكثر اختياراً على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

وفيما يلي تصويت قادة المنتخبات العربية، وفقا لما أعلنت عنه الفيفا:

الجزائر: رياض محرز - عثمان ديمبلي، أشرف حكيمي، كيليان مبابي

البحرين: سيد ضياء - بيدري، لامين يامال، عثمان ديمبلي

جزر القمر: يوسف مشنجاما - أشرف حكيمي، عثمان ديمبلي، لامين يامال

العراق: جلال حسن هاشم - كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، أشرف حكيمي

الأردن: إحسان حداد - أشرف حكيمي، رافينها، فيتينها

الكويت: خالد الرشيدي - عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، رافينها

لبنان: محمد حيدر - عثمان ديمبلي، لامين يامال، بيدري

ليبيا: مراد الوحيشي - كيليان مبابي، أشرف حكيمي، محمد صلاح

موريتانيا: علي عبيد - عثمان ديمبلي، أشرف حكيمي، لامين يامال

المغرب: أشرف حكيمي - كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، رافينها

عمان: فايز الرشيدي - كيليان مبابي، لامين يامال، عثمان ديمبلي

فلسطين: مصعب بطاط - أشرف حكيمي، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي

قطر: حسن الهيدوس - أشرف حكيمي، عثمان ديمبلي، بيدري

السعودية: سالم الدوسري - عثمان ديمبلي، كول بالمر، محمد صلاح

سوريا: عمر خربين - عثمان ديمبلي، لامين يامال، أشرف حكيمي

تونس: فرجاني ساسي - أشرف حكيمي، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي

الإمارات: علي خصيف - محمد صلاح، أشرف حكيمي، هاري كين

اليمن: هارون الزبيدي - عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، لامين يامال

تصويت مدربي المنتخبات العربية

وفيما يلي نتائج تصويت مدربي المنتخبات:

منتخب الجزائر: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، هاري كين

منتخب البحرين: أشرف حكيمي، عثمان ديمبلي، محمد صلاح

منتخب جزر القمر: أشرف حكيمي، عثمان ديمبلي، لامين يامال

منتخب العراق: عثمان ديمبلي، لامين يامال، كيليان مبابي

منتخب لبنان: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، لامين يامال

منتخب ليبيا: محمد صلاح، أشرف حكيمي، بيدري

منتخب موريتانيا: عثمان ديمبلي، لامين يامال، أشرف حكيمي

منتخب المغرب: أشرف حكيمي، عثمان ديمبلي، لامين يامال

منتخب عمان: فيتينها، عثمان ديمبلي، لامين يامال

منتخب فلسطين: محمد صلاح، عثمان ديمبلي، أشرف حكيمي

منتخب قطر: فيتينها، لامين يامال، بيدري

منتخب السعودية: لامين يامال، كيليان مبابي، أشرف حكيمي

منتخب السودان: أشرف حكيمي، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي

منتخب سوريا: عثمان ديمبلي، لامين يامال، بيدري

منتخب تونس: أشرف حكيمي، عثمان ديمبلي، محمد صلاح

منتخب الإمارات: فيتينها، عثمان ديمبلي، هاري كين

منتخب اليمن: أشرف حكيمي، عثمان ديمبلي، محمد صلاح

