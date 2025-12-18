العثور على جثة طفلة بعد أيام من اختفائها .. وادعاءات بتورط عمتها بحثا عن الآثار

شهدت مدينة الصف جريمة قتل مروعة أصابت أهالي قرية نجوع العرب بحالة من الصدمة عقب العثور على جثة طفلة عقب 5 أيام من اختفاءها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة الصف بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة طفلة مصابة بعدة إصابات في منطقة نائية بالقرية، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أن الجثة لطفلة تدعى شهد فرج تبلغ من العمر ٥ سنوات مبلغ باختفاءها منذ الأحد الماضي.

وأشارت التحريات إلى أن الطفلة توجهت إلى الحضانة وخرجت منها لكنها لم تعد إلى منزل أسرتها وعقب غيابها لآخر اليوم تم الإبلاغ بتغيبها في محضر رسمي بمركز الشرطة حتى عثر على جثتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي الصف تعليقات على منشورات مقتل الطفلة زاعمة أن وراء ارتكاب الجريمة عمة الطفلة لتقديمها قربانا لفتح مقبرة أثرية والبحث عن الكنز الفرعوني فيما نفى آخرون تلك الادعاءات مشيرين إلى عدم صحتها مناشدين بانتظار انتهاء التحقيقات للوقوف على الدافع الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة.