الله ستر .. أول تعليق من وائل كفوري بعد العطل الفني لطائرته

نشر الفنان وائل كفوري مقطع فيديو يُوثّق لحظة إعلان قائد الطائرة التي كانت تُقلّه الى المملكة العربية السعوديّة، عن حصول عطل، وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام".

وظهر وائل كفوري خلال الفيديو متوتّراً، وقال: "كان بعد بدنا ساعة، دورنا ورجعنا لان فيه عطل بالطيارة الله ستر".

ويستعد الفنان وائل كفوري، لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية مع الفنانة نجوى كرم، يوم 31 ديسمبر المقبل، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أحدث أغاني وائل كفوري

أطلق النجم وائل كفورى أغنيته الوطنية الجديدة "راجعين"، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله في مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

أغنية راجعين

أغنية "راجعين" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفوري.

تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني الحماسي، وجاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبناني، وتُعتبر هذه الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد “WK 25”.