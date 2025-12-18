الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديرى المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم داخل الأكاديمية.

بدأت المراسم بمناقشة بحث تخرج الدورتين والذى أظهر مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمى راقٍ خلال فترة دراستهم ، كما تم عرض الموقف التدريبى للخريجين وإعلان النتيجة النهائية.

وقدم محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة فى تأهيل الدارسين وفقاً لمنهج علمى وتدريبى متميز لصقل مهاراتهم والإرتقاء بمستوى وعيهم الوطنى .

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين ، مشيراً إلى أن الأكاديمية تُسخِر كافة جهودها لإعداد أجيال جديدة قادرة على أداء مايكلفون به من مهام بكل تفانٍ وإخلاص , واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع وتكريم أوائل الدورتين.

فيما أعرب الخريجون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على ما قدمته لهم من رعاية وإهتمام خلال فترة تدريبهم بالأكاديمية وأضاف لهم العديد من الخبرات العلمية فى تخصصاتهم المختلفة.

حضر المراسم عدد من القادة والضباط بالأكاديمية العسكرية المصرية ومسئولو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يأتي ذلك إستمرارا لحرص القوات المسلحة على التعاون المثمر مع مختلف الوزارات والهيئات بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى مختلف التخصصات.