برلمان

برلمانية: المبادرات الرئاسية الصحية أحدثت نقلة نوعية في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة

عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نموذجًا متقدمًا لرؤية الدولة في بناء منظومة صحية حديثة وشاملة، تقوم على الوقاية والتشخيص المبكر وتوفير العلاج وفق أعلى المعايير العلمية، مشيرة إلى أن تبني الدولة لملف الأمراض النادرة يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالإنسان المصري دون تمييز.

وأوضحت ريهام أبو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن ما أعلنه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بشأن برامج تشخيص وعلاج الأمراض النادرة، يؤكد أن الدولة انتقلت من مرحلة الاكتشاف المحدود إلى العمل المؤسسي المتكامل، الذي يشمل تدريب الأطباء، ودقة التشخيص، والمتابعة المستمرة للحالات، وتوفير العلاج اللازم، خاصة للأطفال.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرات الرئاسية الصحية أسهمت في إحداث نهضة حقيقية بقطاع الصحة في مصر، من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أمراضًا كانت مهملة لسنوات طويلة، مؤكدة أن هذا التوجه يعزز العدالة الصحية ويخفف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأضافت النائبة، أن التعاون بين الدولة والجامعات والمراكز البحثية في مجال التجارب السريرية وتطوير الأدوية، يمثل خطوة مهمة نحو توطين العلاج داخل مصر، وتقليل الاعتماد على الخارج، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية واستدامتها.

واختتمت الدكتورة ريهام أبو الحسن، حديثها بالتأكيد على أن المبادرات الرئاسية الصحية ليست مجرد برامج علاجية، بل مشروع وطني متكامل يهدف إلى بناء إنسان صحي قادر على المشاركة في التنمية، مشددة على دعم مجلس الشيوخ الكامل لكل الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030.

