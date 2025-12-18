محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير ألمانيا سبل تعزيز التعاون المشترك

أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، عمق العلاقات المصرية الألمانية، مستعرضا الجهود الألمانية في دعم قطاع التعليم داخل المحافظة، لاسيما الدور المتميز للمدارس الألمانية ومعهد "جوتة"، مثنياً في الوقت ذاته على الشراكة المثمرة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ودورها الفعال في دعم المشروعات التنموية المختلفة بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإسكندرية أحمد خالد، يورجن شولتس سفير دولة ألمانيا الاتحادية لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم المتبادل على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية.

وذكرت المحافظة- في بيان، اليوم /الخميس/- أن المحافظ ناقش مع الجانب الألماني سبل الاستفادة من التقدم الرائد في الصناعة.

وعلى الصعيد الاقتصادي.. سلط المحافظ الضوء على المشروعات التنموية التي تقام على أرض الإسكندرية، وعلى رأسها مشروعات النقل الكبرى كمترو الإسكندرية وتطوير الترام. كما تم مناقشة استراتيجيات مواجهة تحديات التوزيع الجغرافي للسكان لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه.. وجه السفير الألماني الشكر والتقدير لمحافظ الإسكندرية على دعم المحافظة الملموس في مشروع تجديد مبنى المدرسة الألمانية، مشيداً بالجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المحافظة في النهوض بالمجتمع السكندري وتطويره على كافة المستويات.