لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

أوصت وزارة الصحة والسكان بتلقي لقاح الإنفلونزا السنوي لكل من يبلغ من العمر ٦ أشهر فأكثر ، حتى يقوي مناعة الجسم ويقلل فرص الإصابة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الفترة الماضية شهدت زيادة فيأعداد الإصابات بالامراض التنفسية ولا سيما فيروي الانفلونزا من فصيلة H1N1.

كشفت وزارة الصحة والسكان ، من خلال الدليل الارشادي المحدث 2025 للتعامل مع حالات الإنفلونزا والاصابات التنفسية المختلفة ، إرشادات التعامل مع حالات الأعرا ض التنفسية المترددة على المنشآت الصحية.

إرشادات التعامل مع حالات الأعراض التنفسية المترددة على المنشآت الصحية





وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن التعامل مع الحالات المرضية المصابة بالامراض التنفسية يختلف من مريض لآخر وفقاً للحالة المرضية والتي تكون كالتالي: