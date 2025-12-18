لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

أوصت وزارة الصحة والسكان بتلقي لقاح الإنفلونزا السنوي لكل من يبلغ من العمر ٦ أشهر فأكثر ، حتى يقوي مناعة الجسم ويقلل فرص الإصابة.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الفترة الماضية شهدت زيادة فيأعداد الإصابات بالامراض التنفسية ولا سيما فيروي الانفلونزا من فصيلة H1N1.
كشفت وزارة الصحة والسكان ، من خلال الدليل الارشادي المحدث 2025 للتعامل مع حالات الإنفلونزا والاصابات التنفسية المختلفة ، إرشادات التعامل مع حالات الأعرا ض التنفسية المترددة على المنشآت الصحية.
إرشادات التعامل مع حالات الأعراض التنفسية المترددة على المنشآت الصحية
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن التعامل مع الحالات المرضية المصابة بالامراض التنفسية يختلف من مريض لآخر وفقاً للحالة المرضية والتي تكون كالتالي:
- أعراض تنفسية بسيطة + عوامل خطورة : يتم إعطاء
التامينيل مع العلاج المنزلي
- أعراض تنفسية شديدة + عوامل خطورة : يتم عمل أشعة على الصدر بالاضافة إعطاء التامينيل مع الدخول للعلاج داخل المستشفي .
- أعراض تنفسية بسيطة لمريض عمره من 2 – 65 سنة بدون
أمراض مزمنة : يتم العلاجي المنزلي فقط .
- أعراض تنفسية شديدة لمريض عمره من 2 – 65 سنة بدون
أمراض مزمنة : يتم عمل أشعة على الصدر بالاضافة إعطاء التامينيل مع الدخول للعلاج داخل المستشفي .
- الأمراض التنفسية الحادة الشديدة SARI:يتم عمل أشعة على الصدر بالاضافة إعطاء التامينيل مع الدخول للعلاج داخل المستشفي .