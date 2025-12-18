التفاصيل الكاملة لانهيار منزل بحي غرب ونقل المصابين للمستشفى

ينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، التفاصيل الكاملة لحادث انهيار جزئي لمنزل مكوّن من 4 طوابق، بشارع مضرب الأرز بجوار مسجد عين شمس بحي غرب مدينة المنيا، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بدائرة حي غرب مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بقوات الدفاع المدني وتبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتبين إصابة 3 أشخاص، وتم تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

ومن جانبه توجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على الفور إلى موقع الانهيار الجزئي للمنزل لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

وتلقت غرفة العمليات بالمحافظة بلاغًا يفيد بحدوث انهيار جزئي بالمنزل، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الفورية، والتي شملت فصل المرافق عن العقار، وفرض كردون أمني بمحيط الموقع حفاظًا على أرواح المواطنين.

ولم ترصد فرق الإنقاذ حتى الان عن وقوع وفيات، وتم نقل 3 إصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتقديم أوجه الدعم للمصابين والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لعودة حركة الشارع إلى طبيعتها ، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية والأجهزة المعنية أعمال المتابعة والتأمين، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال العقار.