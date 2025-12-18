قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
نصب على المواطنين.. القبض على دجال بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة جديدة تكشف أسباب تدهور الذكاء والذاكرة و الوظائف الإدراكية

تدهور الوظائف الإدراكية
تدهور الوظائف الإدراكية
اسماء محمد

تمكن فريق بحثي من معرفة السبب الرئيسي ضعف الذكاء والتركيز وكافة الوظائف الإدراكية عند كبار السن بعد متابعة أكثر من 30 ألف أمريكي، تتراوح أعمارهم بين 50 و94 عاما على مدار عقدين.

أسباب تراجع الذاكرة والذكاء 


ووفقا لما جاء فى موقع ديلي ميل وجدت الدراسة أن الانفصال الجسدي والاجتماعي عن الآخرين يسبب تراجع القدرات الإدراكية بشكل مباشر مثل الذكاء والتركيز ، بغض النظر عن شعور الشخص بالوحدة فالعيش في عزلة وقلة التواصل مع الأصدقاء والعائلة وعدم المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، جميعها تزيد من تدهور الوظائف الإدراكية.

توصلت الدراسة أن الحد من العزلة يمكن أن يحمي بشكل ملحوظ من فقدان القدرات الإدراكية باختلاف العرق أو الجنس أو مستوى التعليم ويحسن الذاكرة والذكاء.

وقالت الدكتورة جو هيل، عالمة الاجتماع بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا والمعدة الرئيسية للدراسة: نتذكر جميعا أهمية التواجد مع العائلة والأصدقاء فى موسم الاعياد ووجدت أن التواصل الاجتماعي لا يفيد صحتنا النفسية فحسب، بل يحمي وظائفنا الإدراكية.

واستكملت حديثها مؤكدة أنه بدون تواصل يومي هادف، يُحرم العقل من التفاعلات الحيوية التي يحتاجها ليبقى متيقظا وبالتالى فإن العزلة سببا رئيسيا لتراجع الذاكرة والذكاء والتدهور العقلي.

وقال العلماء أن مؤشرالعزلة الاجتماعية يتراوح بين صفر وثمانية، استنادا إلى ثلاثة محاور: التفاعل الشخصي مع الأسرة والأصدقاء، والمشاركة في الجماعات الدينية، والعمل التطوعيو الدرجة السادسة أو أعلى إلى أن الشخص “أكثر عزلة” .

تفاصيل الدراسة 

وكشفت الدراسة المنشورة فى مجلة Gerontology Series B أن مشاعر الوحدة ليست مرتبطة مباشرة بالعزلة الاجتماعية؛ إذ أن 55٪ فقط من أولئك الذين شعروا بالوحدة صُنّفوا موضوعيا على أنهم "أكثر عزلة"، في حين سجل 26٪ من كبار السن درجات عالية في العزلة دون الإبلاغ عن شعور بالوحدة، وحسب الباحثين، فإن حوالي 6٪ فقط من التأثير السلبي للعزلة الاجتماعية على الإدراك يُعزى للشعور بالوحدة.

وتوصلت الدراسة إلى أن خفض مستوى العزلة من مرتفع (6–8) إلى متوسط (5 أو أقل) يحمي الإدراك، إذ ارتبط ذلك بزيادة 0.19 نقطة في مقياس الوظائف الإدراكية المكون من 27 نقطة، مع تحسن النساء بنسبة 0.21 نقطة والرجال بنسبة 0.15 نقطة ورغم صغر الرقم، فإن له دلالة واضحة مقارنة بالتراجع الطبيعي للإدراك من سن 50 إلى 94، والذي يبلغ حوالي9 نقاط.

الذكاء الوظائف الإدراكي الذاكرة فقدان القدرات الإدراكية كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

قبل الساعة الأخيرة .. تكدس من الناخبين أمام لجان النواب بالشرقية

لقاء نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر

ماذا دار بين نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر خلال زيارته المحافظة؟

سفارة سلطنة عمان

الأحد المقبل.. سفارة عُمان بالقاهرة تنظم احتفالها باليوم العالمي للغة العربية بالمتحف القومي للحضارة

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد