إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض المهندس السيد أبوالجود، المرشح بالدائرة الثانية بجولة الإعادة بمحافظة دمياط، اليوم، بأزمة قلبية مفاجئة، ما استدعى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وإسعافه.

وأكد المقربين من المرشح، أن الفريق الطبي بالمستشفى قام بإجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، ويتم الآن متابعة حالته الصحية عن قرب وسط دعوات من أسرته ومؤيديه بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن دمياط تشهد جوله الاعاده بالدائرة الثانية وتضم فارسكور والزرقا وكفرسعد ويتنافس فيها 4مرشحين على مقعدي الفردي بالدائرة.

وعلى مدار اليومين شهدت محيط اللجان تكثيف أمنى لتأمين العمليه الانتخابيه وسير العمليه لضمان الراحه للناخبين.