دبلوماسي سابق: ازدواجية بريطانية في غزة ودعم استخباراتي وعسكري مستمر لإسرائيل

أكد نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، أن السياسة البريطانية تجاه الحرب الدائرة في قطاع غزة ما زالت تعكس حالة من التناقض الواضح، حيث تواصل لندن تقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي والعسكري لإسرائيل، رغم خطابها المعلن حول الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

نبرة الخطاب البريطاني

وأوضح العابد، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «حديث القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية هند الضاوي على قناة «القاهرة والناس»، أن أي تغير محدود طرأ على نبرة الخطاب البريطاني مؤخراً لا يعكس تحولاً حقيقياً في الموقف السياسي، بقدر ما جاء نتيجة الضغوط الشعبية الواسعة والمظاهرات الحاشدة التي اجتاحت المدن البريطانية رفضاً لجرائم الإبادة والمآسي الإنسانية في قطاع غزة.

وانتقد العابد بشدة تأخر بريطانيا في إدانة ممارسات الاحتلال أو اتخاذ خطوة جادة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن لندن تتحمل مسؤولية تاريخية عن نشأة هذا الكيان، وكان من الأولى أن تبادر بإنصاف الحقوق الفلسطينية على أرض الواقع، لا الاكتفاء بمواقف وصفها بـ«الخجولة».

فرض عقوبات اقتصادية

وفي السياق ذاته، استبعد العابد أن تتجه الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على إسرائيل، مرجحاً استمرارها في سياسة البيانات والمطالبات الإنسانية التي تبقى دون تنفيذ، مشيراً إلى أن ما جرى بعد قمة شرم الشيخ، بشأن دخول المساعدات الإنسانية، يعكس بوضوح الفجوة بين التصريحات والواقع في ظل استمرار إغلاق المعابر وعرقلة وصول الإغاثة.