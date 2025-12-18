قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف
شباب التايكوندو يحقق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بدورة الألعاب الأفريقية
توك شو

دبلوماسي سابق: ازدواجية بريطانية في غزة ودعم استخباراتي وعسكري مستمر لإسرائيل

غزة
غزة
محمد البدوي

أكد نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، أن السياسة البريطانية تجاه الحرب الدائرة في قطاع غزة ما زالت تعكس حالة من التناقض الواضح، حيث تواصل لندن تقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي والعسكري لإسرائيل، رغم خطابها المعلن حول الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

نبرة الخطاب البريطاني 

وأوضح العابد، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «حديث القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية هند الضاوي على قناة «القاهرة والناس»، أن أي تغير محدود طرأ على نبرة الخطاب البريطاني مؤخراً لا يعكس تحولاً حقيقياً في الموقف السياسي، بقدر ما جاء نتيجة الضغوط الشعبية الواسعة والمظاهرات الحاشدة التي اجتاحت المدن البريطانية رفضاً لجرائم الإبادة والمآسي الإنسانية في قطاع غزة.

وانتقد العابد بشدة تأخر بريطانيا في إدانة ممارسات الاحتلال أو اتخاذ خطوة جادة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن لندن تتحمل مسؤولية تاريخية عن نشأة هذا الكيان، وكان من الأولى أن تبادر بإنصاف الحقوق الفلسطينية على أرض الواقع، لا الاكتفاء بمواقف وصفها بـ«الخجولة».

فرض عقوبات اقتصادية 

وفي السياق ذاته، استبعد العابد أن تتجه الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على إسرائيل، مرجحاً استمرارها في سياسة البيانات والمطالبات الإنسانية التي تبقى دون تنفيذ، مشيراً إلى أن ما جرى بعد قمة شرم الشيخ، بشأن دخول المساعدات الإنسانية، يعكس بوضوح الفجوة بين التصريحات والواقع في ظل استمرار إغلاق المعابر وعرقلة وصول الإغاثة.

غزة الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

