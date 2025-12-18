قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
لافروف يصل القاهرة للمشاركة في منتدى الشراكة الروسية الأفريقية
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حلمي طولان: درّبت المنتخب في كأس العرب تطوعًا

حلمي طولان
حلمي طولان
إسلام مقلد

أكد حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب الوطني الثاني، أنه تولى مهمة تدريب المنتخب في بطولة كأس العرب دون أي مقابل مادي.

وقال طولان خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "عندما اختارتني اللجنة الفنية لتولي تدريب المنتخب الوطني الثاني طلبت العمل بشكل تطوعي مجانا لأنه تكليف."

قرارات حلمي طولان

وأضاف: "لم يتدخل أحد في قراراتي، ولم أشكل الجهاز الفني بالكامل، وأنا من اخترت محلل الأداء الذي تواجد مع المنتخب."

وتابع: "لم يطالبني أحد بالمنافسة على البطولة، وكان الجميع يرغب في مشاركة المنتخب لتجنب أي عقوبات أو غرامات."

حلمي طولان الاتحاد المصري بطولة كأس العرب كأس العرب

