حلمي طولان: درّبت المنتخب في كأس العرب تطوعًا

أكد حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب الوطني الثاني، أنه تولى مهمة تدريب المنتخب في بطولة كأس العرب دون أي مقابل مادي.

وقال طولان خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "عندما اختارتني اللجنة الفنية لتولي تدريب المنتخب الوطني الثاني طلبت العمل بشكل تطوعي مجانا لأنه تكليف."

قرارات حلمي طولان

وأضاف: "لم يتدخل أحد في قراراتي، ولم أشكل الجهاز الفني بالكامل، وأنا من اخترت محلل الأداء الذي تواجد مع المنتخب."

وتابع: "لم يطالبني أحد بالمنافسة على البطولة، وكان الجميع يرغب في مشاركة المنتخب لتجنب أي عقوبات أو غرامات."