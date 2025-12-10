قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تداعيات زلزال الأردن.. رحيل حلمي طولان عن منتخب مصر

حسن العمدة

رحل حلمي طولان مدرب منتخب مصر المحلي عن منصبه وكذلك الجهاز المعاون، عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب مُبكرًا ومن دور المجموعات.

يأتي رحيل حلمي طولان وجهازه المعاون الذي يضم أحمد حسن مديرًا لمنتخب مصر المحلي وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى وممدوح المحمدي مساعد المدير الفني، نظرًا لانتهاء مهمة الجهاز مع الفراعنة.

حلمي طولان : محدش دعمني والخروج بفعل فاعل

علق حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني على خروج الفراعنة من بطولة كأس العرب.

وودع منتخب مصر بطولة كأس العرب من الدور الأول بعد الخسارة اليوم أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد.

وقال حلمي طولان في المؤتمر الصحفي إن منتخب مصر ولد يتيما بفعل فاعل ولم يلق دعما سوى من اثنين فقط هما المهندس هاني أبوريدة ومن إعلامي واحد وهو الاعلامي مدحت شلبي.

وتابع طولان: منتخب مصر الثاني لم يلق أى دعم من أحد وكان هناك كلام كثير قبل البطولة بأنها ودية وليست رسمية.

وواصل: الأندية في البلاد العربية أوقفت الدوري لتجهيز المنتخبات للبطولة العربية عدا مصر، لأن الدوري في نظر الكثير أهم من منتخب مصر.

وشدد على أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن تُحسم في ملف كرة القدم داخل مصر.

وأشار حلمي طولان إلى أن منتخب مصر أهدر اليوم أكثر من ست فرص، بينما أحرز منتخب الأردن من الثلاث فرص التي توجت بأهداف من بينها ضربة جزاء.

وتابع طولان أن المسئول عن ما حدث في البطولة هو واحد فقط رفض ايقاف الدوري وضحى بسمعة مصر وسمعة الكرة المصرية.

حلمي طولان حلمي طولان مدرب منتخب مصر منتخب مصر كأس العرب أحمد حسن عصام الحضري

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

