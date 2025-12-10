قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل مصطفى يونس في بلاغ محمود الخطيب بضمان محل الإقامة
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: لاعب واحد أشفق عليه في منتخب مصر بكأس العرب

شوبير
شوبير
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسباب خسارة منتخب مصر في كأس العرب 2025، أمام الأردن وتوديع البطولة من دور المجموعات.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي : "انظروا.. لا تتفاجؤوا، أنا لن أصرخ ولن أنفعل، أنا فقط سأقول لكم إن منتخب الأردن واجهنا وكان يُمثله 11 لاعبًا من البدلاء، وليس لاعبًا أو اثنين، بل الإحدى عشر لاعبًا كلهم بدلاء".

وتابع: "جمال السلامي، مدرب منتخب الأردن قال لقد ضمنتُ التأهل وسأتصدر المجموعة، وأريد أن أمنح اللاعبين الآخرين فرصة، فغيّر أحد عشر لاعبًا، ودائمًا حين تجد حارس المرمى قد تغيّر، فاعلم أن الفريق يلعب بالبدلاء".


وتابع: "أكثر شخص أشفق عليه هو محمد بسام، قدّم بطولة جيدة، لكنه خسر بثلاثة أهداف، والناس بالطبع ستتحدث، وأحد الأشخاص أرسل لي رسالة طويلة يقول فيها إن بسام لا يتحمل أي مسؤولية عن أهداف الإمارات ولا الكويت ولا الأهداف الثلاثة أمس. فما هو دور الإعلام؟ وما نوع الهجوم؟".


واستكمل: "اللاعبون الذين كانوا موجودين من البداية وتم استبعادهم لأسباب فنية: مصطفى العش، عمر جابر، محمود جاد، عصام ثروت، كان محمود جاد في بيراميدز، وكان موجودًا مع الشناوي، الذي لعب هو محمد بسام، والاحتياطي عواد وعلي لطفي، وبالتالي ليست لديّ أي مشكلة في مركز حراسة المرمى".

وأردف: "أما اللاعبون المؤثرون في بيراميدز الذين هم أساس المشكلة كما يُقال، فأي لاعب غير لاعبي بيراميدز تم استبعاده فنيًا من وجهة نظر الكابتن حلمي طولان، من هم؟ أحمد الشناوي كان مصابًا، ومحمود جاد كما قلت حارس مرمى، ولدينا ثلاثة حراس: بسام، عواد، علي لطفي. فلا توجد مشكلة".

وأكمل : "أحمد سامي لاعب جيد، كريم حافظ، أحمد عاطف قطة، محمود زلاكة، أربعة لاعبين، منهم الأساسيون: زلاكة، قطة، سامي، ووصل أيضًا مروان حمدي".

وختم: "سأحدثكم بالأرقام لعبتم أمام تونس: فزتم 1–0، وسجل الهدف أفشة وهو معكم، ولعبتم أمام تونس مرة أخرى وفزتم 3–0: سجل يحيى زكريا وهو معكم، ومصطفى سعد ميسي معكم، وميدو جابر معكم".

الإعلامي أحمد شوبير خسارة منتخب مصر في كأس العرب 2025 منتخب مصر كأس العرب الأردن دور المجموعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

فيلم خريطة راس السنة

طرح البرومو الرسمي لفيلم خريطة رأس السنة

تامر حسني

في عز تعبه..تامر حسني يحرص على تهنئته حاتم صلاح على زفافه

كارثة طبيعية

حسام حامد يكشف لجوء محمد سلام الى الشيوخ فى "كارثة طبيعية".. خاص

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد