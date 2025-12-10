شوبير: لاعب واحد أشفق عليه في منتخب مصر بكأس العرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسباب خسارة منتخب مصر في كأس العرب 2025، أمام الأردن وتوديع البطولة من دور المجموعات.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي : "انظروا.. لا تتفاجؤوا، أنا لن أصرخ ولن أنفعل، أنا فقط سأقول لكم إن منتخب الأردن واجهنا وكان يُمثله 11 لاعبًا من البدلاء، وليس لاعبًا أو اثنين، بل الإحدى عشر لاعبًا كلهم بدلاء".

وتابع: "جمال السلامي، مدرب منتخب الأردن قال لقد ضمنتُ التأهل وسأتصدر المجموعة، وأريد أن أمنح اللاعبين الآخرين فرصة، فغيّر أحد عشر لاعبًا، ودائمًا حين تجد حارس المرمى قد تغيّر، فاعلم أن الفريق يلعب بالبدلاء".



وتابع: "أكثر شخص أشفق عليه هو محمد بسام، قدّم بطولة جيدة، لكنه خسر بثلاثة أهداف، والناس بالطبع ستتحدث، وأحد الأشخاص أرسل لي رسالة طويلة يقول فيها إن بسام لا يتحمل أي مسؤولية عن أهداف الإمارات ولا الكويت ولا الأهداف الثلاثة أمس. فما هو دور الإعلام؟ وما نوع الهجوم؟".



واستكمل: "اللاعبون الذين كانوا موجودين من البداية وتم استبعادهم لأسباب فنية: مصطفى العش، عمر جابر، محمود جاد، عصام ثروت، كان محمود جاد في بيراميدز، وكان موجودًا مع الشناوي، الذي لعب هو محمد بسام، والاحتياطي عواد وعلي لطفي، وبالتالي ليست لديّ أي مشكلة في مركز حراسة المرمى".

وأردف: "أما اللاعبون المؤثرون في بيراميدز الذين هم أساس المشكلة كما يُقال، فأي لاعب غير لاعبي بيراميدز تم استبعاده فنيًا من وجهة نظر الكابتن حلمي طولان، من هم؟ أحمد الشناوي كان مصابًا، ومحمود جاد كما قلت حارس مرمى، ولدينا ثلاثة حراس: بسام، عواد، علي لطفي. فلا توجد مشكلة".

وأكمل : "أحمد سامي لاعب جيد، كريم حافظ، أحمد عاطف قطة، محمود زلاكة، أربعة لاعبين، منهم الأساسيون: زلاكة، قطة، سامي، ووصل أيضًا مروان حمدي".

وختم: "سأحدثكم بالأرقام لعبتم أمام تونس: فزتم 1–0، وسجل الهدف أفشة وهو معكم، ولعبتم أمام تونس مرة أخرى وفزتم 3–0: سجل يحيى زكريا وهو معكم، ومصطفى سعد ميسي معكم، وميدو جابر معكم".