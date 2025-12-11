خبيرة دولية تشيد بجهود مصر فى الشمول المالي والشراكة بين العلم والمعرفة

أشادت الدكتورة مارغريت هامبورغ، رئيس الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، بما تبذله مصر من جهود كبيرة لدعم الشمول المالي وتمكين المؤسسات البحثية والأكاديمية من تحويل مخرجات البحوث إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.

وأكدت هامبورغ، خلال مشاركتها في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث، أن الأكاديميات والجهات العلمية في مصر توفر بيئة خصبة لتعزيز التعاون الدولي ونقل المعرفة، مشددة على أهمية توسيع الشراكات بين مؤسسات البحث العلمي ومصادر العلم المختلفة حول العالم.

تبني مصر سياسات داعمة للابتكار والبحث العلمي

وأعربت عن تقديرها العميق لمصر ودورها الريادي في تبني سياسات داعمة للابتكار والبحث العلمي، مؤكدة أن ما تشهده البلاد من تطوير علمي وبحثي يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.