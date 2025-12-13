قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بدون دراية للموقف.. أحمد حسن يفتح النار على منتقدى منتخب طولان

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

وجه أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني الذي شارك في بطولة كأس العرب 2025، رسائل اعتذار للجماهير المصرية بعد وداع الفراعنة البطولة من الدور الأول.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «الكابتن» المذاع على شاشة «دي إم سي»: «زي ما عودنا الجماهير المصرية إن وقت النجاحات بنظهر وبنتكلم، وأيضًا في وقت الإخفاق بنظهر أهوه معندناش مشكلة خالص، لإن في الأول وفي الآخر ده حق الناس علينا وبنتحمل المسؤولية مبنهربش منها، ولا المواقف الصعبة».

وأضاف: «احنا كنا رجالة ومخلصين في الملعب، وحققنا نجاحات لمنتخب مصر، وبنظهر في المواقف الصعبة قبل النجاحات، ومازلنا على هذا العهد حتى الآن، ومش هنتنصل».

وتابع: «لازم الناس تفهم الكواليس قبل الانتقاد، لإننا شوفنا جهابزه طلعوا يتكلموا بدون دراية للموقف، وياريت الانتقاد يبقى للصالح العام وليس لأغراض شخصية، وأحنا مش ضد الانتقاد خالص».

وأكد مدير منتخب مصر الثاني: «من حق الناس تزعل، وأنا أيضًا حزين جدًا جدًا وبقدم العديد من الاعتذارات على حزن الناس اللي شوفناه في عيونهم، كان نفسهم يشوفوا المنتخب بيسكب، ويشجع منتخب بلده، ومتشوقين».

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: «احنا متقبلين الزعل وحزن الناس، وانتقادهم، ولكن لو كان انتقاد صحي يعالج، مش انتقاد بتاع شخصنة الأمور، وهناك ناس مغرضة وقاصده الإساءة لينا وليس الهدف الصالح العام».

وودع منتخب مصر بقيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب 2025، من مرحلة المجموعات بعدما جمع نقطتين فقط من تعادلين أمام الكويت والإمارات، وهزيمة ثقيلة أمام الأردن بثلاثية دون رد.

أحمد حسن بطولة كأس العرب منتخب مصر بطولة كأس العرب 2025 الأردن

