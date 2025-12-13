قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير : ارتباك داخل الأهلي بعد إصابة يزن النعيمات
تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني
كيفية الرقية الشرعية على الماء.. اعرف الطريقة الصحيحة
هشام نصر: أزمة الزمالك صعبة جدا.. وإدارة النادي ستلجأ للرئيس السيسي
سوخوي 57 | أول دولة عربية وإفريقية تحلّق إلى عصر المقاتلات الشبحية من الجيل الخامس: خطوة تاريخية
الجيش الإسرائيلي يوضح سبب الإنذار في موشاف بيتيش بالنقب
جنش: نهائي القرن أكثر هزيمة وجعتني مع الزمالك
النقل توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي
ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير
جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض
ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها
جنش: نهائي القرن أكثر هزيمة وجعتني مع الزمالك

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

شارك الإعلامي أحمد شوبير جزء من تصريحات محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الاتحاد السكندرى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك


 

وكتب شوبير.. جنش  : نهائي القرن أكتر هزيمة وجعتني مع الزمالك والفوز كان هينقل النادي في حتة تانية، خاصة مع وجود جيل مميز من اللاعبين".

استقر نادي الزمالك على التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في إطار خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعد عدم القناعة بمستوى اللاعب المغربي صلاح مصدق، الذي فسخ عقده لعدم صرف مستحقاته المالية.

وأوضحت مصادر داخل النادي أن الثنائي عمر فايد مدافع أروكا البرتغالي وهادي رياض مدافع بتروجت مرشحان للانضمام للفريق، مع أفضلية كبيرة لهادي رياض نظرًا لإمكانياته وإقناع الجهاز الفني بمستواه.

خطة الزمالك بعد رفع عقوبة القيد

تسعى إدارة الزمالك أولاً إلى رفع عقوبة إيقاف القيد، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة لبعض المدربين السابقين مثل جوزيه غوميز وكريستيان جروس، تمهيدًا لإبرام صفقات جديدة.

وأكدت المصادر أن النادي يخطط لإبرام ثلاث صفقات حال رفع عقوبة القيد، تشمل: حامد حمدان لاعب خط وسط بتروجت، والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في الخط الأمامي، والتعاقد مع مدافع جديد (هادي رياض أو عمر فايد).

صلاح مصدق وخيارات الرحيل

انضم صلاح مصدق إلى الزمالك في يناير الماضي، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر ولم يشارك كأساسي خلال المباريات الماضية.

ويرتبط اسمه بالانتقال للدوري المغربي في ظل اهتمام عدة أندية بضمه خلال الانتقالات الشتوية.

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

