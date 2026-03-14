زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعلنت وزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

يأتي هذا حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

تقرر منح جميع النزلاء زيارة استثنائية واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال الفترة من الجمعة الموافق 20/3/2026 حتى يوم الخميس الموافق 23/4/2026.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.