وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً سبل تجنيب المنطقة حرب إقليمية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل خفض التصعيد العسكري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين اليوم السبت.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي تناول مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة واتساع رقعة الصراع

حيث تبادل الوزيران الأفكار لكيفية التعامل مع التطورات الراهنة والحد من التصعيد العسكري، كما اتفقا على ضرورة تضافر الجهود لتجنيب المنطقة حرب إقليمية شاملة، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق لخفض التصعيد والدفع بالمسار الدبلوماسي، أخذاً في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والأمنية والجيواستراتيجية الوخيمة الناجمة عن الحرب على المنطقة والعالم بأسره.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضاً إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة التوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مجدداً إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع لتلك الاعتداءات وأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

وأشار إلى أن وزير الخارجية أعرب عن التطلع لدعم فرنسا لسرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر لدعم الموازنة المصرية، وذلك للتعامل مع التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري علي الأوضاع الاقتصادية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ونفقات الشحن والتأمين البحري، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث باسم "الخارجية" أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بفرنسا، والعمل بشكل مشترك لخفض التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى المسار الدبلوماسي لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.