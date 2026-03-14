استبعاد عامل من مدرسة لاعتدائه على طالب بالصف الرابع الابتدائي مرتين بالدقي

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة تفاصيل وتطورات واقعة التعدي على طالب بالصف الرابع الابتدائي داخل مدرسة الشهيد باسم محسن فاروق التابعة لإدارة الدقي التعليمية، مؤكدا أن الواقعة قيد التحقيقات الرسمية والقانونية حالياً.

وأوضح المصدر أن الجهات التعليمية لم تتهاون فور علمها بالواقعة، حيث تم تحويل الملف كاملاً إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات القانونية، واستبعاد العامل، وتم إنهاء تواجده بالمدرسة فور بدء التحقيقات.

وقال إن الواقعة تعود لعدة شهور سابقة، وبدأ التحقيق الرسمي فيها عقب اكتشافها.

كان عامل المدرسة تعدى على طالب بالصف الرابع الابتدائي مرتين؛ الأولى في الفصل الدراسي الأول، والثانية مع بداية الترم الثاني.

واكتشفت أسرة الطالب الواقعة بعد ملاحظة علامات غريبة على جسد الطفل ومعاناته من أزمة نفسية حادة، وكان يرفض الإفصاح عن هوية الجاني بسبب تهديدات مباشرة تلقاها من العامل، ما أصابه بحالة من الرعب.